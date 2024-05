Manager alla sfida imprese 4.0: "Una terra attenta alla formazione"

di Paolo Verri

BOLOGNA

"La negoziazione viene messa in atto da molti per istinto, per talento, magari per esperienza, ma raramente con un metodo preciso, che potrebbe raggiungere risultati migliori". È sulla scia di queste riflessioni, tratte dal suo passato di avvocato, che Alessandra Colonna ha dato vita 25 anni fa a Bridge Partners, società di formazione manageriale che fornisce a dirigenti e figure chiave delle aziende gli strumenti per stare al passo con l’evoluzione del mondo del lavoro.

Le aziende emiliano romagnole come stanno accompagnando tutti questi cambiamenti?

"L’Emilia-Romagna – noi lo vediamo lo spaccato dei nostri clienti – è da sempre una regione dove c’è grande attenzione alla formazione, non solo quella tecnica, ma anche alla gestione, allo sviluppo e alla crescita delle persone. La sensibilità è molto alta, poi naturalmente si deve far conto anche con la capacità e la volontà di investire in questo settore. La formazione potrebbe ricevere decisamente maggior sostegno anche a livello di politiche fiscali. La Francia, ad esempio, destina risorse a questo scopo anche attraverso i fondi pensionistici in maniera circa sei volte superiore all’Italia. In Italia, invece, si deve molto puntare anche alla volontà e alla capacità di chi guida le imprese di destinare fondi alla formazione. È una scelta necessaria, però, perché, come diceva un famoso rettore di Harvard, ‘se la formazione costa, figuriamoci l’ignoranza’".

Sul nostro territorio, oltre al Tecnopolo e al super computer Leonardo, c’è una grande spinta verso la transizione digitale. Come devono cambiare i rapporti in azienda alla luce delle nuove tecnologie?

"L’e-learnig va molto bene quando si deve imparare un contenuto. Nella formazione comportamentale, invece, si deve apprendere un ‘come’ ed è ancora molto importante il rapporto umano che non può essere sostituito in toto".

Si lavorerà sempre più a distanza, visto che la pandemia ci ha dimostrato che è possibile?

"Quando la transizione digitale verrà applicata in tutte le sue modalità ci sarà una grande collaborazione tra team che saranno sempre più a distanza. Ci sarà l’esigenza di sviluppare ancora più collaborazione, proattività, capacità di gestire gli inevitabili conflitti che nascono sul lavoro anche se non si è fisicamente nello stesso posto. Serviranno quindi quelle famose soft skills, le competenze comportamentali e capacità relazionali che, a parità anche di competenza tecnica, fanno la differenza. Alla fine sul lavoro ce la giochiamo su come ci comportiamo. Un vecchio direttore del personale di un’azienda bolognese diceva sempre: ‘Noi assumiamo le persone per quello che sanno fare ma poi le teniamo per come lo fanno’".

In questo contesto cosa è rimasto costante nelle richieste sia dei dipendenti che dei dirigenti e cosa, invece, è cambiato?

"Il modo di porgersi e relazionarsi con i colleghi è fondamentale. Bisogna anche considerare che l’uso dello schermo deprime la capacità cognitiva. Se devo leggere un report, fare una riunione, concentrarmi sullo schermo, il cervello fa più fatica. Questo comporta un consumo di energia impressionante e un aumento di stress, ansia e farraginosità nel modo di lavorare. Anche la costante richiesta di velocità di esecuzione aumenta lo stress e non è garanzia necessariamente di un buon risultato. Sarà sempre più importante, quindi, avere competenze relazionali, le cosiddette soft skills. Come diceva Calvino ‘quello che è pesante ci spinge in basso e quello che è soffice ci spinge in alto’".