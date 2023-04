ManagerNoProfit in città "Offriamo il nostro tempo per aiutare il Terzo settore"

"Siamo partiti come quattro amici al bar. E ora, dopo Milano, Bergamo, Torino, Trento e Padova, abbiamo aperto la nostra sede anche a Bologna". A parlare è Sergio Vitelli, segretario generale di ManagerNoProfit, un’organizzazione di volontariato strutturata e costituita da un centinaio di professionisti volontari, il cui obiettivo principale è quello di affiancare gli Enti del Terzo settore per risolvere i problemi che nascono nella loro attività quotidiana di aiuto e di assistenza a chi è più fragile e ha più bisogno.

Gli Enti con cui l’organizzazione collabora spaziano tra le forme giuridiche più diverse: dalle associazioni di volontariato a quelle di promozione sociale, dalle fondazioni alle cooperative, alle imprese sociali.

"La nostra attività è assolutamente gratuita e non va a sostituire il lavoro specifico dei professionisti – spiega Vitelli –. Quando entriamo in rapporto con gli Enti del terzo settore che ci chiedono aiuto, discutiamo con loro affiancandoci ai loro addetti per definire insieme il tipo di aiuto più congeniale alle loro esigenze e li seguiamo fino al completamento della fase iniziale del progetto concordato, lasciando loro la successiva gestione operativa".

Il tutto "in un rapporto aperto al dialogo e al confronto, sempre con spirito di umiltà e servizio. Bologna è una città con una realtà sociale molto ricca e siamo felici di poter iniziare a lavorare sul suo territorio".

A Bologna, infatti, ManagerNoProfit è attiva, ma ancora in fase di avviamento: per questo si appoggia temporaneamente in una azienda del socio fondatore locale, Alessandro Chili, in via Saragozza.

Le porte sono aperte a nuovi manager e quanto maggiori saranno gli specialisti associati, tanto più incisiva potrà essere l’opera dell’associazione.

Per entrare in contatto con ManagerNoProfit – sia per richieste di aiuto se enti o associazioni, sia per aiutare come professionisti – contattare [email protected] oppure il loro sito www.managernoprofit.org o la loro email [email protected]

g. d. c.