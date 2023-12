Manca il medico, Cau chiuso per una notte

Il taglio del nastro risale a lunedì 18 e dopo appena sette giorni un intoppo: il Cau di Casalecchio ha chiuso le porte per una notte. Il centro di assistenza e urgenza, invece, è nato per " accogliere e assistere pazienti con problemi urgenti a bassa complessità, 7 giorni su 7, H24, in accesso diretto", come assicurava l’Ausl alla presentazione.

Che cosa è successo? Lo spiega l’Ausl che, in una nota, precisa che "la chiusura durante la notte tra il 25 e il 26 dicembre" è stata causata "dall’assenza improvvisa del medico in turno".

Tuttavia, per l’Azienda non si è registrato "alcun disservizio per i cittadini che hanno potuto contare sulla Continuità assistenziale presente nella medesima struttura. Si precisa, inoltre, che in media il Cau di Casalecchio ha finora registrato 2 accessi a notte, durante il turno che va dalle 20 alle 8".

L’episodio ha messo in allerta i sindacati dei medici. "La copertura dei Cau è difficoltosa, soprattutto durante le festività – attacca Roberto Pieralli, presidente regionale Snami –. C’è ancora una carenza di professionisti, ma l’assessorato regionale chiede in pochi mesi all’Ausl di aprire non una, non due, ma 4 strutture tutte aperte 24 ore su 24. Non ci sentiamo di puntare il dito contro un‘Azienda Usl che non può clonare i dottori moltiplicandone i numeri".

Pronta la replica di Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute: "Mi risulta che sia capitato solo a Bologna. Andrà compreso come hanno organizzato il reperimento del personale medico e come sia organizzata la Continuità assistenziale. Se fosse per lo Snami, i Cau non avrebbero mai aperto, rinunciando così a quasi 5.000 prese in carico in meno di un mese e mezzo". Pieralli elenca anche altri motivi di difficoltà: "Il contratto regionale sottoscritto dalla Fimmg è scadente in ogni aspetto,tecnico, ma anche logico ed economico", ma in ogni caso, "Snami ha garantito nell’ottica di una leale collaborazione supporto a tutte le Aziende per aiutare a trovare il personale utile a superare la copertura dei turni durante queste festività, arrivando a coprire con i medici del 118 a Bologna diversi dei turni critici: notte della Vigilia, notte di Natale, giorno di Natale e, in prospettiva, anche la notte di capodanno. Non ci è noto quali turni abbiano coperto i dirigenti sindacali Fimmg".

Interviene Salvatore Bauleo, segretario provinciale Fimmg: "Siamo venuti a conoscenza di un vero e proprio ordine di servizio, emanato dalla dirigenza dell’Ausl, nei confronti di una collega medico di medicina generale a quota oraria, in forza in una una sede della Continuità assistenziale. L’Azienda intendeva comandare il trasferimento della collega in un Cau. Riteniamo questa decisione dell’Azienda sbagliata: la Continuità assistenziale è un servizio territoriale che non può essere ridimensionato a favore di un’altra struttura territoriale, inoltre non è ammissibile un provvedimento, a tipo ordine di servizio, nei confronti di un medico convenzionato. La Fimmg di Bologna ha inviato una proposta, ma non abbiamo ancora avuto risposta".

Donatella Barbetta