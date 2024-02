Manca un addetto alle pulizie degli edifici

Aaa cercasi un addetto o un’addetta alle pulizie. La risorsa ricerca dovrà svolgere diverse mansioni di pulizia e di igienizzazione all’interno di stabili a Casalecchio di Reno. È preferibile avere una precedente esperienza nella mansione. Serve essere in possesso della patente B ed è preferibile essere auto/motomuniti.

La proposta è rivolta a uomini e a donne, con un contratto a tempo determinato che prevede un orario part time. Come candidarsi? Dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, bisogna cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’. A questo punto, basterà seguire le istruzioni riportate.