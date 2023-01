"Mancano i materiali, la riapertura della piscina slitta ancora di una settimana"

La piscina di Castel San Pietro non riaprirà lunedì come previsto. A causa delle difficoltà di reperimento dei materiali per i lavori e delle chiusure dei fornitori durante le festività natalizie, slittano di una settimana la riapertura dell’impianto e la ripresa dei corsi sotto il pallone.

L’annuncio è del sindaco Fausto Tinti: "Abbiamo provato fino all’ultimo a rispettare i tempi annunciati - informa il primo cittadino - ma purtroppo siamo costretti a questo lieve ritardo sulla tabella di marcia. Siamo molto dispiaciuti e ce ne scusiamo con gli utenti, ma si tratta di un lritardo tecnico dovuto a cause indipendenti dalla nostra volontà. Nei primi giorni della prossima settimana - assicura però Tinti - si completeranno le opere con la resinatura del piancito attorno alla piscina. La nuova data la daremo solo quando le opere saranno completate e le vasche funzionanti, probabilmente entro il 18 gennaio".

Sotto la supervisione dell’Ufficio Tecnico comunale, la ditta incaricata sta completando in questi giorni gli ultimi dettagli: riempimento piscine interne, illuminazione interna, installazione del tunnel (sul lato dell’impianto del tennis), isolamento dell’impianto di riscaldamento, montaggio dei blocchi di partenza e corsie, la resinatura protettiva della pavimentazione (prevista dal 9 e all’11 gennaio), e pulizie varie.

A dicembre l’area dichiarata inagibile della vasca interna era stata puntellata e recintata, in modo da consentire l’utilizzo delle altre due vasche più piccole, degli spogliatoi e, al piano superiore, della palestra, che comunque riaprirà lunedì, e degli uffici, dove l’associazione Swim Castello è presente da alcune settimane per le iscrizioni ai corsi.