"Mancano risorse e personale"

"Dopo la mostra su Guercino, che ora occupa le sale e il corridoio del Barocco della Pinacoteca – spiega la direttrice Maria Luisa Pacelli – si pensa ad una riqualificazione degli spazi suddetti, che tragga anche profitto dalle ricerche e dalle soluzioni studiate per l’esposizioni sia passate che odierne. La Pinacoteca sta portando avanti molti progetti, ma siamo in sofferenza per la mancanza di risorse umane in posizioni cruciali. Con uno staff più ricco e strutturato si potrebbe fare di più e anche il personale, oggi chiamato a rivestire molteplici ruoli, sarebbe più motivato". "Un obiettivo importante– prosegue – ora non perseguibile, è la digitalizzazione e la catalogazione del patrimonio, cosa che consentirebbe di rendere fruibili le collezioni anche da remoto. In un momento in cui l’arte bolognese gode di grande attenzione, una Pinacoteca più forte potrebbe proiettarsi sullo scenario internazionale condividendo mostre e altri progetti. Infine il Museo avrebbe bisogno di migliorare i servizi con una caffetteria e un bookshop".

n. b. m.