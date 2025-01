"Mancano sedici magistrati"

Manca il 41 per cento del personale amministrativo e 16 magistrati, "ma i tempi della giustizia anche a Bologna si sono ridotti perché in tutta Italia c’è meno domanda soprattutto nel campo civile, oltre che per ragioni di efficienza e abbiamo ormai un carico arretrato di pochi fascicoli. Il problema è più che altro quello di norme che cambiano continuamente, ponendo problemi di assestamento culturale indispensabile nell’ambito del sistema giudiziario". Lo sottolinea Pasquale Liccardo, presidente del Tribunale di Bologna, a margine del convegno ’Giustizia precaria. Quale futuro per l’ufficio per il processo?’, promosso nello stesso tribunale dalla Fp-Cgil. Il dato aggiornato al 15 dicembre scorso indica una scopertura di organico amministrativo al 41 per cento: mancano 105 unità di personale, come pianta organica amministrativa a tempo indeterminato. E mancano 16 magistrati, ma ne arriveranno 7 nei prossimi mesi.