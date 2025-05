Mancano 150 euro dalla cassa del supermercato: licenziata

Bologna, 27 maggio 2025 - Licenziata per un ammanco in cassa di 150 euro a fine giornata. Il provvedimento, notificato a una cassiera del punto vendita 'Le Piazze’ di Coop Alleanza 3.0, nel Bolognese, è fortemente criticato da Filcams-Cgil Bologna e Uiltucs-Uil regionale, che esprimono solidarietà alla donna.

“Il licenziamento - dicono - è avvenuto in assenza di una o più prove assolutamente fondate e certe che dimostrino il reale coinvolgimento della lavoratrice. Si tratta, pertanto, di un provvedimento ingiusto e comunque assolutamente sproporzionato. Lo diventa ancora di più in considerazione della carriera esemplare della lavoratrice che, in oltre 35 anni di lavoro, si è sempre contraddistinta per professionalità ed onestà”.

I sindacati e il coordinamento delle Rsa di Coop Alleanza chiedono di revocare immediatamente il licenziamento e affermano che saranno al fianco della lavoratrice in tutte le sedi necessarie. Per questo si proclama un'ora di sciopero in solidarietà, da svolgersi in tutti i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 di Bologna e provincia sabato 31 maggio dalle 9 alle 10.