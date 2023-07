Mancati aiuti a Bologna: scontro istituzionale fra Città metropolitana e Governo

Scontro istituzionale fra la Città metropolitana di Bologna e il Governo. La scintilla è il mancato inserimento nel ‘decreto Alluvione’ di via Saffi – importante arteria cittadina finita due volte sott’acqua a maggio – dei Colli bolognesi devastati da frane e smottamenti e di molte altre zone del territorio metropolitano. "Non so se si tratti di sciatteria istituzionale o se si voglia mettere in ginocchio questa realtà per motivi politici. Se possono rimediare, lo facciano domani", afferma Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto della Città metropolitana. "Quello che sta accedendo in queste ore è assolutamente inaccettabile. Il fatto che il Governo abbia deciso di non inserire la lista aggiornata dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, pur avendo la possibilità di farlo, significa che c’è stato un comportamento sprezzante nei confronti del lavoro che stanno facendo gli enti locali per dare una mano alla ricostruzione". "Il Governo ha fatto la propria parte", replica Marta Evangelisti, capogruppo di Fd’I in Regione. "Sarebbe bene smettere di fare polemiche strumentali e iniziare a lavorare davvero tutti assieme".