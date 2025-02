"Mancava la cura della città. Rimettiamo la manutenzione al centro del nostro mandato"

"Che a Castel Maggiore ci fosse un problema nella qualità della manutenzione e nella cura della città ci era perfettamente noto; tanto che l’abbiamo espresso in sede di programma elettorale e successivamente di programma di mandato". A parlare è il sindaco Luca Vignoli che entra nel merito dei lavori pubblici in svolgimento nel territorio. "Sono iniziati – continua il primo cittadino – i lavori di messa in sicurezza in via Matteotti e Di Vittorio: è prevista l’installazione di un sistema di avvisatore acustico e sbarra che si abbassa in caso di sottopasso allagato e verranno installate due telecamere in via Matteotti e una in via Di Vittorio, collegate alla centrale della polizia locale Reno Galliera. Si tratta di un progetto seguito dall’Unione Reno Galliera e finanziato da contributi per le Unioni avanzate’ per la Protezione civile". Vignoli poi segnala che sta arrivando al compimento il piano led per la pubblica illuminazione, con l’ammodernamento di diversi punti luce che porteranno al raggiungimento del 46% di illuminazione più sostenibile sotto il profilo ambientale. E ancora la nuova amministrazione comunale è intervenuta sugli impianti sportivi con il rifacimento della pavimentazione del Palatenda dopo 25 anni e l’ordine di nuovi canestri del palazzetto di via Lirone.

"Per quanto riguarda la manutenzione degli stabili – afferma il primo cittadino – stiamo intervenendo con la sostituzione di caldaie e componenti vecchi e usurati dal tempo della scuola primaria Bertolini, della Casa del Volontariato, della Casa Gialla a Primo Maggio; abbiamo stanziato a bilancio 2025 fondi per la manutenzione strade e per l’adeguamento antisismico del nido Trenino Blu. E non dimentichiamo l’impegno straordinario per l’alluvione, con gli interventi di pulizia, ripristino e manutenzione nel borgo Castello". E aggiunge: "Voglio ricordare infine i nuovi interventi per cui abbiamo già stanziato i fondi, 1,7 milioni di euro per la rete di scolo delle acque di Castello e di 2,5 milioni euro sui 6,6 totali necessari alla realizzazione della nuova Casa della comunità".

p. l. t.