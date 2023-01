Mancuso: "Tre donne per parlare di etica"

di Francesco Moroni

Mancuso, c’è ancora bisogna di un laboratorio di etica?

"L’etica può essere praticata soltanto in laboratorio. Una volta veniva dalle cattedre, da qualche pulpito, ora è inquieta: non è più disposta ad avere principi promossi da autorità discutibili. Necessita sempre di avere criteri definiti per capire cosa sia il bene, cosa sia il male, come comportasi. Ecco perché non si può fare a meno di un laboratorio". Il docente e teologo ha abituato i bolognesi alle sue riflessioni profonde e gli scambi vivaci nelle sale dell’auditorium Mast: prima, nel 2019 e 2020, affrontando le tematiche de Le Virtù e de I Maestri spirituali, poi spostandosi sull’attualità, passando in rassegna la pandemia e la guerra, tra 2021 e 2022. Vito Mancuso ripropone anche quest’anno il suo Laboratorio di etica, organizzato da Mismaonda, sempre negli spazi di via Speranza alle 18.30. Da Lella Costa (domani) ad Alessandra Viola (20 febbraio), fino a Dacia Maraini (27 febbraio), mentre il 13 marzo sarà poi lo stesso Mancuso a chiudere il ciclo. Le iscrizioni sono aperte online all’indirizzo: www.vivaticket.comitticketabbonamento-4-incontri200114. Info: [email protected] | 051343830.

In questo 2023, c’è quindi la necessità di riaffermare quali siano i principi fondamentali…

"E io ho scelto tre donne. Un’attrice di fama e spessore, una scienziata, una scrittrice diventata ormai ‘un classico’. Ragioneremo insieme per un’ora e ciascuna delle tre invitate affronterà il tema su quali siano i principi morali attraverso cui si tenta di interpretare la realtà".

C’è bisogno di dar voce alle donne?

"Decisamente sì, soprattutto nella fase attuale che sta attraversando il Paese. E’ congruo e opportuno dare loro voce ogni volta che sia possibile".

Quali differenze vede con le passate edizioni del laboratorio, invece?

"Noto un processo di maturazione. Nel primo ciclo, c’era con noi uno psicanalista non credente, come Stefano Bolognini: per ragionare su etica e virtù in prima istanza c’era il bisogno di un contrasto, di un’antitesi come fondamenta. Poi i grandi maestri, la pandemia, la guerra: un percorso che ci porta oggi a una quinta edizione in grado di tornare, in un certo senso, a occuparsi di quelle fondamenta. E vorrei aggiungere un altro aspetto…".

Quale?

"Per me, oltre che un onore, è sempre significativo che questa iniziativa avvenga al Mast: a differenza di altre sedi, sempre prestigiose, l’autoditorium è in grado di guardare avanti nel tempo, invece che indietro".

Un valore aggiunto?

"Parlare qui significa sentirsi nel futuro e questa è la condizione di quello che è il luogo più adatto dove ospitare il laboratorio di etica. C’è sempre grande entusiasmo e non sarò mai abbastanza riconoscente a Isabella Seragnoli e alle sue collaboratrici".