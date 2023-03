"Mandami le tue foto hot" Aggancia ragazzina in chat Condannato insospettabile

di Federica Orlandi

Una chat anonima, durante il lockdown. L’app ’Connected2me’ che garantisce riservatezza e probabilmente l’ha fatta sentire al sicuro. Così una tredicenne bolognese, che si era scelta un nickname improbabile fatto di numeri e lettere, ha deciso di fare amicizie online in un periodo complicato. E quando è stata contattata dal ragazzo molto più grande, di 29 anni, ha accettato di chiacchierare virtualmente con lui.

L’uomo però voleva di più di qualche frase in amicizia. Il ventinovenne, calabrese residente in Sicilia, sposato e con un figlio, le ha infatti prima chiesto una fotografia, poi, quando lei gli ha inviato uno scatto della propria faccia, forse un selfie, l’avrebbe minacciata di "rubarle l’identità digitale", cioè di utilizzare questa immagine per creare profili social fasulli. Questo a meno che lei non avesse acconsentito a mandargli qualcosa di più spinto. E l’adolescente, spaventata, ha acconsentito a mandargli tre scatti, due in cui era semisvestita e uno in cui era nuda.

A quel punto però le minacce del ventinovenne non si sono placate, stando alle accuse della tredicenne: anzi, le avrebbe intimato di mandargli altre foto hard, se non voleva che pubblicasse la sua immagine senza veli su Facebook. A rafforzare il concetto, le ha inviato un breve video che si ripete all’infinito (una ’gif’) in cui mostrava il cursore che si avvicinava al pulsante "pubblica" accanto alla sua fotografia.

La tredicenne ha capito che la cosa le era sfuggita di mano. Si è rivolta alla sua prof di inglese, confidandole l’accaduto, e la docente ha contattato i suoi genitori, che subito hanno sporto denuncia alla polizia postale.

Sono perciò partite le indagini coordinate dal pm Nicola Scalabrini. Gli agenti, tramite un link che l’imputato aveva inviato alla giovanissima per permetterle di visualizzare una sua foto, in poche mosse sono riusciti a risalire alla scheda del telefonino a lui intestata e, dalla cella, alla sua residenza. L’uomo, prima d’ora incensurato, difeso dall’avvocato Giuseppe Tortora (ieri sostituito dalla collega Giulia Lopresti), era accusato di pornografia minorile, ma ieri il giudice Pier Luigi Di Bari ha deciso di riformulare il reato nell’ipotesi più lieve di detenzione di materiale pornografico e l’ha condannato a un anno e otto mesi, più ventimila euro alla vittima, i cui genitori si sono costituiti parte civile con l’avvocato Vincenzo De Gaetano, e una multa di cinquemila euro. La sospensione condizionale della pena è legata al pagamento del risarcimento entro un anno da quando la sentenza sarà definitiva. Interdizione poi ai pubblici uffici per la durata della pena e perpetua a uffici scolastici e a contatto con minori. Il pm Scalabrini aveva chiesto una pena di quattro anni e 16mila euro di multa.

Motivazioni attese in 90 giorni.