Manfredi Tanari, pagelle da sogno. Chi sono i fiori all’occhiello

Ecco i migliori dell’istituto Manfredi Tanari, dalla prima alla quarta.
- 1A Lautieri Samuel, 8,38. 1E Markovic Denis, 8. Muhammad Salman, 8,15. 1AT Pietropaoli Andrea, 8,21. 1BT Giuliani Nicolò, 8,86. 1CT Farina Giovanni, 8. 1DT Gironi Giorgia, 8,36; Roci Robert, 8,36; Viseleanu Denis, 8,71. 1ET Sposato Carlotta, 8,07. 1FT Marchi Michelle, 8,57; Tataranni Davide, 8,07. 1GT Ihsan Maria, 8,5; Trenti Vittoria, 8,93.
- 2A Marocchi Luca, 8. 2S Cuppi Francesco, 8,77. 2BT El Hirch Marwa, 8,5; Gelli Daniele, 8,21; Liberti Luigi Pio, 8,36. 2DT Sabattini Martina, 8,14. 2ET Bogdan Martina, 8,36; Fusco Francesco, 8,21. 2ET Zantou Mohammed, 8. 2FT Del Grippo Caterina, 9,5; Laffi Giada, 8,21.
- 3A Budistean Maria, 8,25; Loria Greta, 8; Monti Giada, 8,58. 3B Murgulet Rebecca, 8,17; Nenna Pietro, 8,17; Zheng Leonardo, 8,08. 3D Singh Gurshandeep, 8,17. 3AFM Militello Sara, 8,92; Orcine Kyle, 8,33; Pacatovici Valeria, 8,5; Roxas Margareth, 8,58; Serra Alexander, 8,08. 3ASIA Bruscia Emanuele, 8,08; Dzera Andriy, 8,08; Grandi Roberto, 8,83 3DT Bottura Giulia, 8; Gamberi Sara, 8,46.
- Classi quarte: 4A Akter Atika 8,08. 4A Marchesi Cristina 9,08. 4D Di Nunno Martina 9,08. 4AFM Albertazzi Alice, 9,08; Di Vincenzo Alessia, 8,33. 4ASIA El Bouzidi Doha, 8,18. 4DT Bensamad Mariam, 8,23; Di Punzio Mattia, 8,23; Mangano Giuseppe, 8,46; Vesa Giulia Maria, 8,69.
- Corso Serale: 2PSCS Lullini Rossella, 8,1. 2PAMS Appella Martina, 8,09; Carolingi Riccardo, 8,09; Karim Jannatul, 8,45; Mushtaq Arshia, 8,09; Paciello Mioara, 8,27; Querci Martina, 8,27. 2PTS Faye Ngagne, 8,08. 3PSCS Ratsyn Katia, 8,1. 3PAMS Marrone Marzia, 8,1; Petrea Dorina, 8,1. 3PTS Guidi Alessandro, 8,25.
