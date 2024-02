Manganellate a Pisa, i genitori: "Basta violenze"

Alcuni comitati dei genitori di alcune superiori solidarizzano con le proteste studentesche e soprattutto condannano le manganellate di Pisa, citando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La solidarietà arriva alla vigilia della manifestazione, organizzata da alcuni collettivi, fra cui l’Osa, in agenda l’1 marzo con partenza da piazza San Francesco alle 15. La solidarietà arriva dai comitati genitori dei licei Galvani, Fermi, Copernico, Righi e Arcangeli e degli Iis Mattei, Aldini Valeriani e Belluzzi Fioravanti, oltre all’associazione Dentro al Nido.

"Come genitori – scrivono – non possiamo rimanere silenti di fronte agli atti di violenza delle forze dell’ordine nei confronti delle ragazze e dei ragazzi di Pisa e Firenze che manifestavano un’idea senza alcun intento aggressivo. Al riguardo illuminanti sono le parole del presidente della Repubblica e netta risulta la sua presa di posizione contro i metodi violenti usati dalla polizia contro i manifestanti".

I ragazzi, aggiungono, "devono mantenere la consapevolezza di avere la libertà di riunirsi per manifestare le proprie idee, per esprimerle con pacifica determinazione. Auspichiamo, facendo appello anche alle autorità locali, che nelle nostre città continui la solidarietà per i giovani, sollecitando anche incontri interni ed esterni alla scuola che stimolino la partecipazione e la coscienza sociale".

Nel frattempo, oggi pomeriggio in piazza Scaravilli si terrà un presidio organizzato da Amnesty International e ’Studenti Indipendenti Giurisprudenza’ "per dire basta alla violenza contro le piazze e per rivendicare la libertà di manifestazione". Da Pisa "e non solo, sono arrivate immagini preoccupanti: in uno spazio ristretto, manifestanti, per lo più minorenni ripetutamente colpiti con i manganelli. È in corso un crescendo della repressione delle manifestazioni pacifiche nelle piazze e nei cortei, in tante città italiane continua a essere dispiegato un utilizzo ingiustificato e non necessario della forza", dice Iustina Mocanu, responsabile di Amnesty International Emilia-Romagna. "Crediamo che sia dirimente – aggiunge Arianna Castronovo, rappresentante di ’Sig’ – difendere in questo momento la libertà di manifestazione e il diritto al dissenso".