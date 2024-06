Manganellate e botte: due bulli finiscono nei guai

Bologna, 1 giugno 2024 – Si fa sempre più intensa l’attività repressiva e preventiva dei Carabinieri del comando provinciale per contrastare la criminalità minorile e il dilagante fenomeno delle ‘baby gang’. In quest’ottica i militari dell’Arma, tra Medicina e Vergato, hanno denunciato due studenti, un 14enne e un 15enne, alla Procura dei minori per il reato di lesioni personali. I fatti sono accaduti in due circostanze diverse.

Il primo riguarda il 14enne che è stato denunciato dai militari della Tenenza di Medicina, comandati dal tenente Luca Filopei. La denuncia nasce a seguito di un’indagine avviata per risalire all’identità di un ragazzino che aveva sferrato un pugno a un compagno di classe. Il gesto violento era avvenuto nel corso di una discussione che i due minorenni, coetanei, avevano avuto nella mensa di una scuola del territorio medicinese. Raggiunto dalla madre che ha, poi, sporto denuncia alla Tenenza, e soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato 14enne è stato medicato e dimesso dall’ospedale di Imola con una prognosi di venti giorni. Il referto riporta, nero su bianco, un "trauma facciale con frattura scomposta ossa nasali". A seguito della querela, dunque, i militari hanno avviato un’indagine serrata per risalire all’identità del baby bullo che aveva sferrato il pugno.

Il secondo, ovvero il 15enne, invece, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Vergato, nel corso di un’indagine avviata per risalire all’identità di un ragazzino che aveva sferrato una violenta manganellata sulla tempia a un altro studente 17enne con cui aveva avuto una discussione davanti alla stazione ferroviaria del paese appenninico. Il minore violento è stato riconosciuto grazie alla testimonianza dell’aggredito e alle telecamere di video sorveglianza. Solo nei giorni scorsi altri due giovanissimi, di 16 e 17 anni, erano stati denunciati dai carabinieri di San Lazzaro per aver aggredito un coetaneo fuori da un liceo del territorio. I due soggetti in questione erano anche già noti alle forze dell’ordine locali per episodi simili avvenuti in precedenza.

Per frenare queste azioni di violenza minorile, purtroppo all’ordine del giorno, i carabinieri hanno incentivato gli incontri con i ragazzi delle scuole bolognesi, nell’ambito dei contributi dell’Arma alla formazione della cultura della legalità. I ragazzi hanno ascoltato i consigli dei carabinieri, incentrati sull’uso consapevole dei social network, della normativa ad essi legata, dei danni provocati dalle sostanze stupefacenti e soprattutto, per restare in tema con i fatti di cronaca, sul rispetto verso il prossimo. Una liceale particolarmente interessata alla legalità ha manifestato la volontà di arruolarsi nell’Arma.