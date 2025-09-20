Mangione ‘santificato’. Bufera sui poster di Cheap: "Alimentano altro odio"

’San Luigi da Towson, protettore dei malati abbandonati’. Il manifesto con un ragazzo sorridente con un saio, rappresentato come un santo, spuntato ieri in via del Triumvirato, fa discutere. A svelare chi è il protagonista del poster è Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia: "A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo, ci si accorge della loro capacità di scavare. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini indignati per l’affissione di un manifesto con l’immagine di Luigi Mangione, tristemente noto per l’omicidio di Brian Thompson, ceo di United HealthCare, il colosso assicurativo Usa. Il manifesto raffigura Mangione in abiti da frate, accompagnato dalla didascalia ‘protettore dei malati abbandonati’. Il poster è stato inserito in una delle installazioni di Cheap, associazione di estrema sinistra finanziata dal sindaco Lepore".

Una convenzione che non va giù al meloniano, perché "conferma la totale contiguità della sinistra con chi fomenta odio e violenza, con centri sociali e collettivi, dando luogo alla loro complicità con chi minaccia e alimenta un clima di tensione". Lisei non risparmia critiche al primo cittadino, sottolineando come "lo stesso Lepore in un post (di giovedì, ndr) ringrazi e faccia i complimenti all’associazione che raffigura un assassino come un Santo. Chiediamo – riprende – che Lepore faccia rimuovere immediatamente il manifesto e che revochi i finanziamenti all’associazione".

Gli fa eco la consigliera comunale meloniana Manuela Zuntini che mette nel mirino la convenzione tra Comune e Cheap, progetto artistico fondato da sei donne nel 2016, che prevede la concessione in comodato d’uso gratuito di immobili di proprietà comunale.

"In pochi anni – insiste la meloniana – Cheap ha ricevuto 120mila euro dal Comune per poster spesso di dubbio gusto, anche attingendo dagli introiti dell’imposta di soggiorno. Lepore la smetta di gettare soldi dei cittadini per sostenere chi fa propaganda".

Per Zuntini "il manifesto che raffigura Mangione in abiti da frate è vergognoso. Ancora una volta Lepore spreca soldi pubblici per foraggiare soggetti che non fanno nulla di utile per la città". La consigliera dettaglia anche il finanziamento del Comune a Cheap negli ultimi anni: 13mila nel 2019; 20mila nel 2020; 25.940 nel 2021; 12.684 nel 2022; 15mila nel 2023; 16mila nel 2024; 15mila nel 2025.

ros. carb.