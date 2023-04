Gianni

Gennasi

ORDINANZA L’assessore Anna Lisa Boni ha spiegato come e perché, nei giorni in cui i valori delle polveri sottili superano la norma, sia vietato fare il barbecue all’aperto, pena multe salate. Sarà anche vero che il fumo delle costolette inquina l’aria, e quindi nuoce alla salute, ma è innegabile che rimpinguare le casse comunali è sempre cosa buona e giusta. Mani in alto, questa è una grigliatina. MOBILITÀ 1

In vista dell’avvio dei cantieri, monta la preoccupazione di artigiani e commercianti direttamente interessati al primo tratto di tranvia, da Borgo Panigale a via Michelino. E se il governo conferma il proprio dissenso, la giunta procede imperterrita. Linea Rossa la trionferà? Probabile, forse, chissà. MOBILITÀ 2

Nel giro di due-tre anni nascerà al Marconi, primo in regione, un vertiporto, cioè un’area attrezzata per il decollo e l’atterraggio verticali di velivoli elettrici che trasportano da uno a quattro passeggeri. Prendo un taxi al volo e arrivo.

25 APRILE

Al riparo di venticinque wc chimici, forte delle rassicurazioni fornite dagli organizzatori della festa di strada, compiaciuto di avere fissato l’ora del tutti a casa ("19-19,30", ha detto Lepore con la teutonica esattezza di un borgomastro), Palazzo d’Accursio metabolizza l’eclatante ritirata da piazza San Francesco affidandosi ai beati beoni del Pratello. Che la Liberazione ci aiuti.

CASE POPOLARI

Ricordando che l’anno scorso in città il 62% degli alloggi Erp fu assegnato a stranieri, Fd’I chiede di applicare il metodo Ferrara, che premia l’anzianità di residenza. All’opposto, il Pd giudica la proposta "discriminatoria" e lesiva dei giovani lavoratori. Se ne vedranno delle belle, alle assemblee di condominio.