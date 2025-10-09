Nuova manifestazione a Bologna sabato 11 ottobre: in piazza i ‘reduci’ della Flotilla

Bologna, 9 ottobre 2025 – Ancora una manifestazione, dopo quelle che negli ultimi giorni hanno deturpato e offeso il centro della città. Ma questa volta, si spera, dovrebbe essere un appuntamento più tranquillo e, soprattutto, autorizzato.

A organizzare il corteo, il cui punto di partenza è fissato sabato 11 ottobre in piazza dei Martiri alle 15, sono Yassine Lafram, il presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'Italia, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati, ossia i tre cittadini di Bologna che hanno partecipato come membri dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla. Erano tutti e tre a bordo della nave Aurora quando sono stati abbordati dalla Marina israeliana e arrestati.

Presente alla manifestazione sarà anche Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla. L'obiettivo, sottolineano gli organizzatori, è manifestare il proprio sostegno alla Palestina, affinché ci "sia una pace giusta" e per dire "mai più il genocidio".

L'appello a partecipare al corteo per ha trovato subito l'adesione della Camera del lavoro di Bologna. "Noi ci siamo e ci saremo", manda a dire la Cgil. La Lega invece dice che non si capisce l'oggetto della manifestazione: "Qualcuno informi Lafram del fatto che l'accordo è stato siglato oggi", dice il capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto, che, sempre oggi, proprio a seguito dell'accordo di pace, in un comunicato, suggeriva a Matteo Lepore, sindaco di Bologna, di conferire la cittadinanza onoraria al presidente Usa Donald Trump 'architetto' dell'intesa di pace "che altri non sono riusciti a ottenere". Invece, domanda: chi manifesta sabato, che pace vuole? "Perché è chiaro a tutti che si è raggiunto un accordo con grande fatica dopo anni", e per questo Di Benedetto invita a chiarire "la posizione".