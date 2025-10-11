Manifestazione per Gaza oggi a Bologna: tremila per una pace giusta, c’è anche Zaki

Bologna, 11 ottobre 2025 – Un corteo pieno di musica, speranza e voglia di una “pace giusta” per Gaza e la sua gente. E’ di tutt’altro genere (rispetto agli scontri dei giorni scorsi) la manifestazione di oggi a Bologna.

A guidare il corteo di oggi ci sono i tre ‘reduci’ bolognesi della Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Ucoii (l’unione della comunità islamiche), e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati. Con loro, Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla e l’attivista egiziano Patrik Zaki. Hanno aderito varie sigle, tra cui Cgil, Pd, Potere al Popolo e Usb. “Le parole d’ordine sono chiare – scrive Lafram –: sia una pace giusta per la Palestina e mi più genocidio”.

Patrik Zaki in corteo per una pace giusta a Gaza: l'attivista egiziano ha partecipato alla manifestazione di oggi (foto Schicchi)

