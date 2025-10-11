Manifestazione per Gaza oggi a Bologna: tremila per una pace giusta, c’è anche Zaki

Bologna, 11 ottobre 2025 – Un corteo pieno di musica, speranza e voglia di una “pace giusta” per Gaza e la sua gente. E’ di tutt’altro genere (rispetto agli scontri dei giorni scorsi) la manifestazione di oggi a Bologna.
A guidare il corteo di oggi ci sono i tre ‘reduci’ bolognesi della Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Ucoii (l’unione della comunità islamiche), e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati. Con loro, Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla e l’attivista egiziano Patrik Zaki. Hanno aderito varie sigle, tra cui Cgil, Pd, Potere al Popolo e Usb. “Le parole d’ordine sono chiare – scrive Lafram –: sia una pace giusta per la Palestina e mi più genocidio”.
"Il nostro amore per il popolo palestinese, il nostro sostegno alla causa palestinese, non deve mai trasformarsi in odio per la nostra città", è l'appello di Yassine Lafram nel comizio al termine della manifestazione per Gaza. Il riferimento è, ovviamente, agli scontri avvenuti nei giorni scorsi nel corso dei cortei per Gaza e per la Global Sumud Flotilla. "Noi abbiamo rispetto per la nostra città, per le sue mura e per i suoi muri, per le sue vetrine e i suoi cassonetti", assicura il presidente Ucoii.
All’ombra delle Due Torri, il serpentone si ferma per la conclusione della manifestazione. In via Rizzoli, un palco dà voce ai quattro volti della Flotilla. Al microfono c’è Yassine Lafram: “Abbiamo visto tutti quanti gli anziani, le donne, gli uomini e i bambini che non sono stati risparmiati. Nella striscia di Gaza ogni giorno venivano uccisi bambini. Nella striscia non ci sono più i bambini, la scuola, il quartiere. Hanno cancellato l’identità di intere città”. E questo “si chiama genocidio, che implica che da una parte ci siano vittime e dall’altra parte i carnefici”. Sotto al palco, anche la vicesindaca di Bologna Emily Clancy e il segretario della Cgil Michele Bulgarelli.
Crescono a dismisura le persone che si accodano al serpentone, che ora è in via Rizzoli, sempre preceduto dalla polizia: sono almeno tremila i partecipanti al corteo. La direzione è quella delle Due Torri. Tra di loro anche Patrik Zaki.
Tra le prime file, anche l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello e il segretario provinciale del Pd Enrico Di Stasi. Il corteo sta scorrendo rapidamente verso le Due Torri, percorrendo via Ugo Bassi che è chiusa al traffico perché, essendo sabato, sono in vigore i TDays.
Mentre il corteo sfila davanti al camioncino della Cgil e a un passo dal Reparto Mobile, una donna, che era in piazza dei Martiri, espone una foto (fronte retro) a sostegno di Israele: nelle immagini sono rappresentati i leader di Hamas e, sul retro, un prigioniero israeliano. Una contestazione che fa poco ‘rumore’, guardando al migliaio di persone unite in corteo.
Il corteo si è mosso da piazza dei Martiri: percorrendo lentamente via Marconi si avvia verso in centro. Circa un migliaio i partecipanti dietro allo striscione che recita: "Sia una pace giusta, mai più genocidio". Tra loro anche tanti bambini.
Dopo il ritrovo in piazza dei Martiri, il corteo scorrerà lungo via Marconi verso il centro per poi svoltare in via Ugo Bassi e proseguire in via Rizzoli. Previsto l’allestimento di un palco.