Manifestazione Bologna 12 aprile, percorso e orari dei carri in corteo per l’emergenza climatica

Bologna, 11 aprile 2025 – Il Climate Pride è pronto a conquistare la Bologna, a partire dalla Montagnola. La manifestazione, in programma nel pomeriggio di sabato 12 aprile, vede in prima linea ‘Bologna for climate justice’ e avrà come protagonisti collettivi, associazioni e artisti.

Gli artisti

La street parade sarà composta da una pluralità di carri tematici, ognuno capace di “esprimere convergenze nella convergenza, perché le tante dimensioni della giustizia climatica e sociale possano sfilare contaminandosi”, ci tengono a sottolineare gli organizzatori. Tra gli artisti che hanno assicurato la loro presenza ci saranno Pop X, Espana Circo Este, Matteo Ini Syntomatic, Acabanda, Bandolero Movement e tanti altri. Tra i carri pronti a sfilare ci saranno invece quelli dedicati a culture, agroecologie, rivolta pride, appennino ed ecologie urbane.

Gli organizzatori

"Viviamo a Bologna e crediamo che l’emergenza climatica sia la più grande sfida che la nostra città e il pianeta abbiano davanti – spiegano gli organizzatori –. Perciò, siamo intransigenti nel ritenere la giustizia climatica come il nodo intorno al quale valutare tutte le scelte politiche, infrastrutturali, economiche e sociali. Se non ci sono più le mezze stagioni, non possono esserci neppure le mezze misure. Conversione ecologica, diritti e qualità della vita stanno dallo stesso lato della medaglia; su quello opposto, ci sono il capitalismo e l’arricchimento di poche/i. Vogliamo promuovere dibattito nella città che viviamo. Vogliamo sostenere le realtà che si battono quotidianamente per difendere il proprio territorio e i beni comuni. Vogliamo costruire proposte per la conversione ecologica, la qualità dello spazio pubblico e la salute di chi lo abita. Vogliamo costruire una comunità che non cerchi la sintesi tra interessi, ma che valorizzi l’interesse più importante di tutti: quello collettivo”.

Il percorso

Il punto di ritrovo sarà alle 15 al Parco della Montagnola. La partenza della street parade è invece prevista mezz’ora dopo, alle 15,30. Il corteo percorrerà quindi via Irnerio, via dei Mille, Piazza dei Martiri, via Don Giovanni Minzoni, viali, Via Zanardi, via de’ Carracci, via Matteotti, per poi arrivare a Piazza dell’Unità.

L’associazione

Bologna for Climate Justice nasce per portare al centro del dibattito cittadino la giustizia climatica. "Nonostante l’amministrazione comunale abbia inserito l’emergenza climatica nel suo Statuto, infatti, altre priorità e altri interessi fanno sempre diventare questo tema secondario. Affrontarla è troppe volte uno slogan, invece che una pratica – si legge nel sito del gruppo –. Abbiamo deciso di costruire uno spazio per proporre alla città incontri, approfondimenti, punti di vista. Per sostenere i gruppi attivi in tanti quartieri a difesa del territorio e per il miglioramento della qualità ambientale e sociale dello spazio pubblico. Vogliamo far sentire la voce di quante/i non accettano una visione che deve fare prima i conti con l’economia, con il turismo e con gli interessi consolidati. Per questo, nei prossimi mesi ci impegneremo a organizzare dibattiti, incontri, seminari e presentazioni capaci di dimostrare che ci sono altri mondi possibili”.