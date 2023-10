Manifestazione ambientalista a Lizzano in Belvedere contro la nuova seggiovia prima del ricorso ai giudici

Una nuova manifestazione al Corno oggi e un’altra raccolta fondi per tentare la rivincita al Consiglio di stato. Non si arrendono le associazioni ambientaliste e i comitati che si battono contro la costruzione della nuova seggiovia del Corno alle Scale. Dopo la sconfitta al Tar dell’Emilia-Romagna, che a maggio ha respinto il ricorso per stoppare l’opera in quanto non supportata da valutazione di impatto ambientale, il fronte del ‘no’ conta di mettere insieme 10.000 euro per sostenere le stesse ragioni in sede di appello. Per questo è in programma una cena di autofinanziamento, il 20 ottobre alla Cucina Popolare Saffi a Bologna, e soprattutto una nuova raccolta fondi, dopo quella di due anni fa che portò un budget di oltre 15.000 euro per affrontare la battaglia al Tar. E’ lo stesso comitato ’Un altro Appennino è possibile’ a fornire gli ultimi aggiornamenti, a partire dai lavori già eseguiti a settembre per la rimozione dello skilift Cupolino.

La rimozione dello skilift "non è per noi una buona notizia – fa sapere il comitato – perché costituisce il primo passo concreto del progetto che osteggiamo ormai da sette anni. Per il momento, comunque, i lavori per la nuova seggiovia non sono stati assegnati e non sono state indette le relative gare". E’ certo invece, però, "che partirà la costruzione di un tapis roulant coperto, nella zona del campo scuola: un altro impianto inutile e impattante che ha ottenuto tutti i permessi necessari".

Chiede rassicurazioni sulla posizione della giunta regionale rispetto al progetto la capogruppo di FdI Marta Evangelisti: "A fronte dell’ennesima manifestazione organizzata dal comitato ambientalisti per raccogliere fondi necessari per bloccare il collegamento del Corno alle Scale, ci piacerebbe sapere cosa ne pensa nel merito la giunta di Bonaccini visto che esponenti di partito contrari a questa opera si trovano anche nella maggioranza che governa la Regione". "Vorremmo garanzie – aggiunge poi Evangelisti – che la Regione abbia davvero deliberato la copertura finanziaria necessaria affinché i lavori siano assegnati e vengano indette al più presto le gare".