Manifestazione anarchici oggi a Bologna, in bici dal centro alla Dozza “contro il 41 bis”

Il corteo attraversa i viali in zona Stazione

Manifestazione anarchici oggi a Bologna, corteo e muri imbrattati per Cospito: “Sulla sua pelle un teatrino pietoso”

Bologna, 10 febbraio 2023 – Su due ruote per Cospito. Sono una cinquantina gli attivisti in corteo, che questo pomeriggio sono partiti dal centro della città in direzione del carcere della Dozza.

Il motivo della protesta – comune anche a quelle dei giorni scorsi -, è l’opposizione al regime di 41 bis, ovvero il carcere duro al quale era sottoposto l’anarchico Alfredo Cospito.

L’iniziativa è stata ribattezzata dai collettivi ‘biciclettata anticarceraria’ e prevede, nel tardo pomeriggio l’arrivo (con presidio) al carcere della Dozza.

