Manifestazione Bologna oggi contro il Ddl sicurezza, un migliaio in piazza: la diretta

Bologna, 22 febbraio 2025 – Un pomeriggio di passione in centro a Bologna. Migliaia le persone, appartenenti ad associazioni e sindacati, attese da tutta la regione per protestare contro il disegno di legge sulla sicurezza che è in discussione in questi giorni in Parlamento.

Il ritrovo è previsto alle 15 in piazza XX settembre, poi i manifestanti sono pronti a unirsi in un corteo che percorrerà il centro (via Gramsci, via Amendola, via Marconi, via Barberia, via Farini, piazza Galvani e via dell’Archiginnasio) fino ad arrivare in piazza Maggiore. Percorso dei bus deviati per l’occasione.

La manifestazione – organizzata dall’associazione ‘A pieno regime’ e monitorata dalla Questura che schiera cento agenti – se la prende col Ddl Sicurezza “perché attacca il diritto al dissenso e alle mobilitazioni, ma anche i diritti conquistati con le lotte del passato: dal diritto allo sciopero a quello di lottare per la casa e il benessere. Se passa questo Ddl ci sarà meno possibilità per tutti e tutte di migliorare le proprie condizioni di vita”.

Il corteo per protestare contro il Ddl sicurezza che si svolge in centro a Bologna

