Manifestazione in Tangenziale a Bologna oggi, corteo degli ambientalisti in bici

Bologna, 9 settembre 2023 – Gli ambientalisti invadono la tangenziale. La bretella cittadina è stata per breve tempo bloccata da una manifestazione: in bici, alcuni collettivi di derivazione anarchica hanno imboccato lo svincolo numero 5 e si sono immessi in tangenziale in direzione Casalecchio. Per poi uscire, poco dopo, all’Aeroporto.

I manifestanti, circa un centinaio, sono seguiti passo passo dalle forze dell’ordine.

Una protesta che – già qualche giorno fa -, aveva annunciato di scagliarsi contro il passante cittadino. “Vorremmo che questi giorni fossero l’occasione per una discussione adatta alla fase in cui ci troviamo – spiegano i collettivi sul loro sito -, perché il movimento ecologista bolognese in generale, e quello No Passante in particolare, ha dimostrato di essere vivo negli ultimi mesi, ma ha anche incontrato alcuni ostacoli, dilemmi e nemici che dobbiamo cercare di affrontare tuttx assieme. Insomma, quello che sembra necessario è l’abbozzo di un pensiero strategico”.

Già qualche mese fa, la tangenziale era stata bloccata dagli attivisti di Extinction Rebellion per ore, sempre contro il passante, la grande opera che vedrà allargare la bretella cittadina.

Notizia in aggiornamento