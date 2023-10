Manifestazione no Cpr oggi a Bologna, 40 associazioni in corteo

Bologna, 14 ottobre 2023 – Sono una quarantina i migranti che hanno dato il via alla manifestazione in piazza XX Settembre.

“Libertà per i migranti”, “Permessi di soggiorno subito” sono alcuni degli slogan che si leggono sugli striscioni che stanno accompagnando la protesta contro la realizzazione dei Centri per il rimpatrio (Cpr) voluti dal Governo. Presente alla manifestazione anche l’autore e attore teatrale Alessandro Bergonzoni. Il corteo a breve si sposterà dalla piazza per marciare su via Indipendenza scortato dalle forze dell’ordine.

Partecipano oltre 40 associazioni, attivisti, avvocati, giuristi e studenti.

Il corteo farà tappa anche davanti alla Prefettura, dove i manifestanti esprimeranno il loro dissenso nei confronti delle politiche del governo.

Notizia in aggiornamento