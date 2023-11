Manifestazione a Bologna: corteo per il diritto alla casa. Video

Bologna, 17 novembre 2023 – Tende in corteo, per ribadire la necessità di più case per gli studenti. È partita alle 19,30 dalla zona universitaria la manifestazione (video) dei collettivi universitari per ribadire il diritto alla casa a prezzi umani. Musica e fumogeni, circa cinquecento attivisti in corteo hanno gridato anche la loro solidarietà alla causa palestinese. Il corteo, partito da piazza Verdi, si è mosso lungo le strade del centro (via Petroni, piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, via Indipendenza e piazza VIII Agosto), passando attraverso via Irnerio, con il traffico del venerdì sera bloccato.

Il corteo di venerdì sera a Bologna (foto Schicchi)