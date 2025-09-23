Manifestazione per Gaza a Bologna: “18mila euro di danni, paghino i responsabili”

Bologna, 23 settembre 2025 – La manifestazione per Gaza “ha visto la partecipazione pacifica di decine di migliaia di cittadini”. Ma si “sono riscontrati alcuni danneggiamenti a opera di un ristretto gruppo di persone”. E dovranno pagare i danni. Lo dichiara in una nota l’assessore alla pulizia della città Simone Borsari. “La prima stima dei danni ammonta a circa 18.000 euro, tra imbrattamenti di muri, cassonetti danneggiati e cestoni divelti – prosegue –. Il Comune provvederà alla pulizia dei muri e a denunciare, con richiesta dei danni, i responsabili che saranno identificati”.

Manifestazione per Gaza a Bologna: “La prima stima dei danni ammonta a circa 18.000 euro"

Tra le altre cose, nella notte è stata danneggiata un’auto della polizia locale parcheggiata in piazza Roosvelt, a pochi metri dalla Questura. Sul cofano scritte offensive, i tergicristalli sono stati danneggiati e tutta l’auto è stata ricoperta di lattine e bottiglie di birra.

Vandalismi e scritte "inaccettabili”, commenta l’assessora alla sicurezza Matilde Madrid, “a maggior ragione perché rivolti contro operatori che hanno lavorato senza sosta per contribuire alla gestione di una giornata complicata, per la concomitanza di una grandissima manifestazione con l’inaugurazione del Cersaie”.

Il Comando ha già provveduto a sporgere denuncia in Procura. "Alla polizia locale – aggiunge Madrid – va la solidarietà mia e dell’amministrazione comunale, unitamente a un rinnovato ringraziamento per l’impegno profuso”.

L’Sgb (Sindacato generale di base), invece, parla in una nota delle “oltre 70.000 persone che hanno partecipato alla manifestazione pacifica, a differenza di chi oggi soffia sul fuoco per motivi politici e propagandistici a seguito di un intervento poliziesco ingiustificabile ed inutile che fra le altre cose ha colpito famiglie e minori”. E Sgb ha deciso di organizzare per il 27 e 28 settembre due giornate dedicate proprio a questo tema.

Le iniziative si svolgeranno lungo via Zampieri, dove si trova la sede del sindacato: “Un momento di socialità e d’incontro fra i solidali con il popolo e la resistenza e di approfondimento con diversi rappresentanti palestinesi e del mondo dell’associazionismo”.

c. g.