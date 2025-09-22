Manifestazione per Gaza oggi a Bologna: dove passa il corteo. I collettivi bloccano l’Università: “Dai porti agli atenei. Oggi è sciopero”

Bologna, 22 settembre 2025 – L’inizio del Cersaie nel distretto fieristico, lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base per chiedere lo “stop al genocidio”, con l’adesione di tutti i settori pubblici e privati, in particolare nel comparto dei trasporti pubblici e della scuola. E poi i tanti cantieri aperti lungo tutto il territorio cittadino. Quindi traffico e disagi.
Come preannunciato oggi è un lunedì nero: in tutta Italia sono previsti cortei in 80 città e Bologna non è da meno. Il ritrovo dei collettivi è dalle 9, in ‘preconcentramento’, per defluire poi in piazza Maggiore alle 10.30, da dove parte il corteo. Il serpentone, per il quale sono schierati duecento agenti, parte alle 11 e il percorso tocca via Ugo Bassi, via Marconi, via Amendola, viale Pietramellara, viale Masini, via Stalingrado, via Donato Creti, per concludersi in piazza dell’Unità.
Le notizie di oggi in diretta
I collettivi universitari bloccano l’Alma Mater, transennando gli ingressi e facendo picchetto fuori da alcuni dipartimenti.
Per lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base, infatti, per chiedere la fine del genocidio a Gaza, gli studenti, che subito hanno risposto alla chiamata aderendo alla mobilitazione, hanno deciso di interrompere le lezioni, chiudendo le aule e le entrate. Fuori dal Rettorato, dove da settimane gli universitari sono in presidio permanente con tende e striscioni, un lungo nastro adesivo: “Dai porti agli atenei. Oggi è sciopero”. Irruzioni anche in via Zamboni, al dipartimento di Matematica, coinvolgendo anche Belle Arti, Giurisprudenza e Belmeloro. Sono state messe delle transenne limitando gli accessi. Incendiati alcuni cassonetti della spazzatura.
Ora Cambiare Rotta e Cua, in massa, guida il pre concentramento in piazza Scaravilli prima di raggiungere piazza Maggiore. Migliaia di studenti, dalle scuole con Osa fino all’università, stanno per sfilare in corteo. “E ora blocchiamo la città. Noi blocchiamo tutto”.
È in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. La protesta riguarda tutti i settori, dal trasporto pubblico locale, alle ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l'adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia sono anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e durerà fino alle ore 23 di lunedì.