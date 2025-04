Manifestazione oggi in centro a Bologna: il percorso, rischio disagi

Bologna, 16 aprile 2025 – Altra manifestazione in centro a Bologna oggi pomeriggio.

Corteo in centro

La polizia locale di Bologna segnala infatti che per mercoledì 16 aprile ci potranno essere “possibili disagi” alla viabilità in città “per corteo dalle 14 alle 17 circa. Interessata la zona di via Ugo Bassi, S.Isaia, Saragozza, D'Azeglio. Il corteo terminerà in piazza Maggiore”.

Oggi in città è prevista una manifestazione degli studenti con ritrovo davanti al Liceo Minghetti, alle 14.30 nell’area area antistante via N.Sauro. La manifestazione di protesta ha molteplici sfaccettature: “Dalle scuole alle strade la mobilitazione continua. Contro genocidio in Palestina, dl 1660, riarmo europeo e la scuola di Valditara".

Il comunicato del Collettivo Minghetti

"L'incubo del ministro Valditara è che la politica entri nelle scuole... in queste settimane non lo abbiamo fatto dormire tranquillo! Hanno provato in tutti i modi a intimidirci e fermarci ma, scuola dopo scuola, ognuna con le sue specificità, abbiamo fatto vedere che Non siamo indifferenti. Non ci piegheremo a un modello scolastico che ci tiene in gabbia, alla penosa Riforma Valditara, alle modifiche al nostro statuto, alle nuove linee dell'educazione civica che fa entrare la sua ideologia dentro le nostre scuole”, spiega in un comunicato il Collettivo Minghetti. “Ci opponiamo al piano di riarmo europeo che vuole spendere 800 miliardi in armamenti togliendone alla spesa pubblica, all'istruzione e ai territori. Non siamo stati e non saremo indifferenti di fronte a un governo sempre più pieno di fascisti che sostiene lo stato sionista che sta continuando a portare avanti il genocidio. In queste settimane abbiamo visto di tutto: la polizia dentro le scuole per convincere a non occupare, la digos al Righi, i presidi che per fermare le occupazioni sequestrano i materiali o bloccano gli studenti corpo a corpo per non farli entrare come abbiamo visto oggi al Majorana, denunce e sospensioni… Noi studenti ancora una volta hanno alzato la testa e non si sono fatti né spaventare né reprimere nonostante l'inasprimento della repressione, a partire dalle sospensioni e dalle denunce al Minghetti fino all'approvazione definitiva del DL "sicurezza" ex DDL 1660. Festeggiamo quindi per aver rotto il paradigma dell'indifferenza e riportiamo insieme in piazza da tutte le scuole le nostre rivendicazioni mercoledì 16 aprile alle 14.30, trovandoci tutti insieme davanti al Minghetti!”, conclude il comunicato.