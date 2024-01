Manifestazione oggi a Bologna: corteo in marcia verso l’Arena del Sole. Video

Bologna, 28 gennaio 2024 – Li hanno attesi alla stazione e poi li hanno accompagnati in corteo (video) all’Arena del Sole, dove è in programma lo spettacolo ‘Il Capitale’ di Kepler-452.

Il corteo partito da via de' Carracci verso via Indipendenza

Così gli attivisti di Plat, che da ottobre hanno occupato uno stabile Acer in via de’ Carracci, sono partiti in corteo con tanto di striscioni e banda musicale accompagnando il gruppo fiorentino con cui è “gemellato”, formato dagli occupanti dell’azienda Gkn del capoluogo toscano.

Un serpentone di un centinaio di persone, sempre presidiato dalla Digos, che ha attraversato i viali e un tratto di via Indipendenza al grido di “Carracci casa comune”.

Punto di arrivo, il teatro Arena del Sole appunto, per assistere allo spettacolo di Kepler-452 alla cui stesura gli antagonisti fiorentini hanno indirettamente contribuito, durante la loro occupazione della fabbrica GKN a Campi Bisenzio, chiusa dal luglio 2021 e subito occupata dai suoi operai, licenziati all’improvviso.

Il corteo non pare aver causato particolari disagi al traffico né all’ordine pubblico.