La manifestazione di oggi a Bologna in diretta: la protesta “contro l’università del precariato”

09:34

In piazza anche i lavoratori dell'università

"A breve ci muoveremo verso l'inaugurazione dell'anno accademico. Vogliamo parlare. Non tanto con il ministro, non tanto con il rettore, ma con chi resta è in quell'aula e chi resta fuori da quell'aula ". In piazza con i manifestanti, anche i lavoratori dell'università, sia quelli stabili che i precari. Ma tra loro ci sono anche persone che hanno preso il lavoro.

"La comunicazione è arrivata con una breve telefonata, mi hanno detto che non sarebbe stato rinnovato il contratto a tre giorni dalla scadenza - racconta Alberto Mori, 63 anni, che all'Unibo svolgeva servizi di portierato tramite Coopeservice -. Ho 63 anni, cosa posso trovare ora alla mia età? Ditemi voi".