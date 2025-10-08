Manifestazione a Bologna: oggi alle 18 nuovo presidio in piazza Maggiore

Bologna, 8 ottobre – Una studentessa ventenne arrestata. Altri tre manifestanti denunciati. Una trentina di attivisti pro Pal già identificati dalla Digos. È questo il primo bilancio della manifestazione pro Hamas che ieri sera, malgrado fosse stata vietata dal Viminale, è comunque andata in scena a Piazza Maggiore, con strascichi in buona parte del centro e della zona universitaria fino a mezzanotte.

Scontri durante la manifestazione pro Hamas: il presidio che è poi diventato corteo non era stato autorizzato (foto Schicchi)

Le indagini dopo gli scontri

Arrestati e denunciati rispondono a vario titolo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La ventenne, in particolare, è nel gruppo dei 150 che, quando ormai la manifestazione si era dispersa in piazza Verdi, è ripartita in corteo e, in via Augusto Righi, utilizzando pietre prese dei cantieri e bottiglie, ha aggredito le forze dell’ordine (video). La studentessa, fino a ieri sera sconosciuta agli uffici Digos, è adesso alla Dozza in attesa di convalida.

Le barricate dei manifestanti durante il corteo non autorizzato del 7 ottobre (foto Schicchi)

La manifestazione di ieri, indetta dal gruppo Giovani palestinesi, era stata vietata perché inneggiante al terrorismo e alla strage compiuta da Hamas il 7 ottobre del 2023, in cui furono trucidati 1200 israeliani e altri 250 rapiti.

Per questo si valuta anche l’ipotesi di contestare il reato di apologia del terrorismo a chi ha preso la parola, paragonando i miliziani di Hamas ai partigiani.

Stasera nuovo presidio

Dopo le lunghe ore ad altissima tensione di ieri (foto), questa sera alle 18 i collettivi torneranno in piazza, per manifestare, però, per il popolo palestinese. I Giovani palestinesi annunciano un nuovo presidio in piazza Maggiore in seguito all'attacco di Israele compiuto nella notte al secondo gruppo di Flotilla che trasportava verso Gaza medicine e personale sanitario. "Continua lo stato di agitazione permanente", scrivono nel volantino diffuso sui social.