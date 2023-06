Manifestazione oggi a Bologna: striscione dalla torre Asinelli

Bologna, 7 giugno 2023 – Gesto simbolico sulle torri di un gruppo di attivisti di Extinction rebellion che nel pomeriggio sono saliti sulla torre Asinelli di Bologna esponendo cartelli e facendo scendere uno striscione: il motivo della protesta è chiedere maggiori azioni per fermare il cambiamento climatico. I cartelli chiedevano anche di fermare l’opera del Passante di Bologna. In cima alla più alta delle Due Torri sono saliti circa otto persone, alcuni di loro si sono anche legati alla struttura, sempre in segno di protesta.

Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri che hanno controllati i documenti ai ragazzi. La protesta si è così esaurita in pochi minuti: gli attivisti sono scesi dalla Torre e il lungo strizione è stato ritirato.