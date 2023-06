Manifestazione contro il Passante, gli attivisti: “Bloccheremo la tangenziale di Bologna”

Bologna, 9 giugno 2023 – Lo scorso ottobre niente auto e un lungo corteo di persone in tangenziale. Immagini che praticamente non si sono mai viste. Ma domani potrebbe esserci il bis: gli attivisti di Extinction Rebellion annunciano che dalle 16 bloccheranno un tratto della bretella cittadina, partendo dal parco Aurelio Barbalonga in via Parri”.

"Il corteo partirà verso le 15.30 dirigendosi verso la tangenziale" annuncia in una nota il movimento ambientalista, precisando di voler bloccare il traffico all'altezza dei cantieri del Passante di mezzo, "per denunciare le responsabilità dell'amministrazione regionale nell'attuale situazione emergenziale e chiedere un cambiamento radicale nelle politiche ecologiche regionali", scrivono gli attivisti.

Il movimento chiede "la revisione del Patto per il lavoro e per il clima attraverso un'assemblea cittadina regionale e l'introduzione dell'obiettivo regionale di neutralità climatica al 2030". Il progetto di allargamento dell'autostrada e della tangenziale del Passante di viene definito da Extinction Rebellion "l'esempio più evidente della miopia politica delle istituzioni regionali rispetto alla crisi in corso, poiché alimenta le cause più profonde dell'emergenza dello scorso maggio". Conclude il movimento: "Attacchi mediatici e repressione istituzionale non ci spaventano: continueremo a entrare in azione, con amore e rabbia, fino a che non otterremo quello che chiediamo".