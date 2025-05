Manifestazione per Gaza. De Paz boccia l’iniziativa:: "Così è evento pro-Hamas"

Non è ancora certo che l’evento nazionale pro Gaza si farà a Monte Sole. Problemi di "capienza", si vedrà. Quello che già si sa, però, è che le polemiche sono iniziate.

La sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, l’aveva detto il 25 aprile a Monte Sole: "Battiamoci per la pace". Un invito che seguì a un minuto di silenzio per le vittime di Gaza, dove è in atto "un genocidio", disse ancora la prima cittadina. Da qui, l’idea di organizzare una manifestazione pro Gaza con il proposito di farla almeno partire da Monte Sole, luogo simbolo dove le ferite della storia ancora non si sono rimarginate, a seguito dell’uccisione di 770 civili per mano dei nazisti.

A criticare l’iniziativa è Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna che teme che "una manifestazione per Gaza rischi di trasformarsi in una manifestazione pro-Hamas, ovvero un movimento politico illiberale e totalitario che giustifica e ricorre alla violenza indiscriminata contro i civili, come fecero i nazisti a Marzabotto". Premessa la solidarietà per le vittime civili non coinvolte direttamente nel conflitto, "lo sviluppo della guerra non elimina le responsabilità di chi è l’aggressore e chi l’aggredito. Bisogna sostenere le voci di pace su entrambi i fronti – dice De Paz – e non alimentare l’odio, mentre vediamo e sosteniamo le posizioni più concilianti in Israele, non vediamo alcuna leadership palestinese disposta ad affrontare un dialogo".

Il presidente della Comunità ebraica bolla come "inaccettabile" l’uso del termine genocidio. "La guerra potrebbe finire subito se Hamas deponesse le armi e riconsegnasse gli ostaggi. L’ostacolo alla pace non è Israele che dalla Striscia di Gaza si è completamente ritirato nel 2005, ma Hamas che vuole l’eliminazione di ogni ebreo dalla terra di Israele. Se non si dice questo, una manifestazione per Gaza rischia di trasformarsi in una manifestazione pro-Hamas", insiste. E aggiunge: "In termini valoriali significherebbe allinearsi agli eredi ideologici del nazismo, come già avvenne nell’alleanza tra il Mufti di Gerusalemme (la suprema autorità islamica sunnita, ndr) e il nazismo".

Parole che seguono all’appello del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto che, l’altro ieri, ha lanciato l’appello per convocare un evento che chieda al governo e alla comunità internazionale di "agire con tutti gli strumenti politici, diplomatici ed economici per porre fine alla violenza, far tacere le armi e fermare la deportazione nella Striscia di Gaza, dove il massacro di civili sta assumendo la portata di un genocidio". Nell’attesa di capire dove si farà la manifestazione pro-Gaza, il Comitato si rende disponibile a ospitare a Monte Sole la prima riunione di lunedì alle 18 nella sala consiliare del Comune di Marzabotto, per avviare un coordinamento operativo.

Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, ha fatto sapere che sarà presente per "contribuire alla costruzione di un fronte ampio, unito e determinato contro l’orrore che si sta consumando" in Palestina. "Da Monte Sole, luogo della memoria dell’eccidio nazifascista, si leva un appello che risuona come un grido di coscienza contro ciò che sta accadendo a Gaza – ha detto il leader delle comunità islamiche – è nostro dovere unirci perché ciò che vediamo non è più solo una guerra, ma l’esecuzione sistematica di un genocidio".