Manifestazione pro Gaza. Il bilancio del questore: "Corteo in tangenziale?. Era il male minore"

All’indomani del maxi-corteo che ha invaso le strade di Bologna a sostegno della popolazione di Gaza, che si è conclusa con l’invasione dell’autostrada, arresti e denunce, il questore Antonio Sbordone fa il punto dalla sede del reparto mobile di Bologna, dove ha invitato tutte le forze dell’ordine per ringraziarle del "sacrificio svolto". Non nega che quella di lunedì "è stata una giornata pesantissima, iniziata la mattina presto e finita la sera dopo le 22, tutti sono stati impegnati per 15-16 ore senza cambio, hanno mostrato nervi saldi, equilibrio, compostezza". Esprime "soddisfazione per il gioco di squadra, a Bologna c’è armonia, un gruppo, riusciamo, a volte con fatica e sacrificio, a garantire l’ordine pubblico senza sbavature particolari, senza eccessi, e questo penso che ci debba essere riconosciuto".

E ne approfitta per portare anche "un messaggio consolatorio nei confronti dei nostri – dice Sbordone –, per due ore e più abbiamo sentito questi slogan secondo i quali tutto il mondo odia la polizia. Ma devo dire che non è vero. Siccome noi siamo uomini e donne come tutti gli altri, abbiamo bisogno di sentire la vicinanza delle istituzioni, cosa che è avvenuta", ma anche la vicinanza "della comunità. Percepisco tanta vicinanza, affetto, considerazione positiva nei confronti della polizia". Una manifestazione con decine di migliaia di persone, imponente e pacifica, che a un certo punto è però degenerata quando circa un migliaio di persone ha invaso l’autostrada, bloccandola. "L’aspetto che dispiace di più", commenta il questore. Perché per buona parte la protesta si era tradotta in "una manifestazione di popolo, di comunità, con dei numeri che ci hanno anche sorpreso", quelli di una manifestazione itinerante che si ingrossa nel corso del cammino, per cui è difficile stimare il numero esatto, "ma 20mila persone c’erano". Un numero che "all’indomani di altre manifestazioni vuol dire tanto".

Una sfilata "pacifica, anche ben gestita, fino a un certo punto naturalmente, gli organizzatori sono riusciti a tenerla, hanno anche collaborato, avevano una sorta di servizio d’ordine loro". Il timore maggiore delle forze dell’ordine "era quello dell’invasione della stazione, che era preventivato: l’abbiamo difesa bene, l’abbiamo blindata e gli organizzatori hanno dato una mano – fa notare Sbordone –. E poi (la situazione) è sfuggita sull’autostrada. A un certo punto, abbiamo ritenuto che poter salire sulla rampa della tangenziale e scendere subito dopo fosse il male minore", sottolinea il questore. Che precisa: "Non mi pento assolutamente di questa scelta. Ma c’era questa frangia, mille persone circa che hanno scavalcato e invaso l’autostrada, si è fatto fatica anche a disperderli. Ma con l’idrante da una parte e i lacrimogeni dal’altra abbiamo evitato - tranne una scaramuccia su via Stanligrado – il contatto fisico". Tra gli obiettivi possibili, erano stati messi in conto anche l’aeroporto e l’interporto.

Per quanto riguarda l’organico, il numero previsto "era adeguato". Tra gli agenti, i feriti sono una decina, "si stanno facendo refertare (ieri, ndr), per ora sono sette certificati, uno ha 30 giorni di prognosi, un altro 21 e altri 10-15 giorni per contusioni, feriti in parte per il lancio di oggetti e in parte quando i fermati sono stati condotti in ufficio".