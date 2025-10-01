Manifestazione a Bologna per la Flotilla, barricate in via Zamboni: la diretta del corteo pro Pal

Bologna, 1 ottobre 2025 – Bologna risponde, come già anticipato nei giorni e nelle ore scorse, all’attacco alla Flotilla. E’ bastato l’avvistamento da parte dei membri dell’equipaggio di “alcune navi e gommoni non identificate” e quel “pensiamo siano quelle israeliane” per far partire il tam tam. Poi l’alt in acque internazionali, a poche decine di miglia da Gaza e le barche circondate. Tajani al TG1: “Gli italiani saranno espulsi entro 2 giorni”. E il cardinale Zuppi interviene: “Sia rispettata la dignità delle persone”
Collettivi, studenti e lavoratori si sono mobilitati immediatamente per sostenere la missione umanitaria diretta verso le coste della Striscia di Gaza . L’appuntamento è scattato alle 21 al civico 38 in via Zamboni con barricate di pneumatici: e dalla zona universitaria, gli attivisti pro Pal si sonos spostati in corteo, come recitava la locandina pubblica e diffusa in lungo e il largo sui social.
Mentre gli universitari sono in via Oberdan, altre realtà stanno già percorrendo via Rizzoli in direzione piazza Maggiore, dove dovrebbero essere diretti anche gli studenti.
Il corteo, dopo aver percorso la zona universitaria, invade via Irnerio. Sono più di 300 gli studenti riuniti in strada, in direzione via Indipendenza.
Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, "informato di quanto sta avvenendo in queste ore al largo delle coste di Gaza, rinnova l'appello che venga rispettata la dignità delle persone e che non ci sia violenza". Lo ha dichiarato Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei.
Sono circa 200 le persone presenti al presidio: “Dalle scuole alle università blocchiamo tutto”, recita lo striscione che apre il corteo, circondato dalle bandiere palestinesi. “Siamo pronti a chiudere le aule: bloccare tutto è una necessità e responsabilità”.
Corteo dalle 21, domani giornata di "agitazione" in preparazione dello sciopero indetto per venerdì con l'intenzione, rinnovata, di "bloccare tutto" con ancor più determinazione. "Noi non lavoriamo per la guerra", viene detto al megafono negli interventi che intervallano i cori ("Free Palestine" e "dimissioni" all'indirizzo del governo Meloni), mentre sventolano le bandiere di Usb, Cambiare rotta e ovviamente palestinesi in attesa che al presidio in piazza Maggiore arrivino anche gli studenti che animano la protesta Pro-Pal nelle sedi universitarie. La piazza di Bologna chiede anche l'intervento della nave militare italiana a sostegno degli equipaggi della Flotilla.
Un maxi-schermo, montato tra le tende della mobilitazione permanente in sostegno della causa palestinese, rilancia le immagini delle telecamere a bordo delle imbarcazioni. Ed è qui che è stato annunciato già per stasera un primo corteo in risposta alla intercettazione della Flotilla da parte delle forze israeliane.
Barricata via Zamboni con una schiera di pneumatici. Contemporaneamente, un altro pre-concentramento riempie piazza Maggiore, dove già proiettati su un maxi schermo ci sono gli aggiornamenti dalle imbarcazioni della Flotilla. Anche altre realtà della galassia antagonista si stanno mobilitando per raggiungere piazza Maggiore.
"Stanno attaccando la Global Sumud Flotilla: convergiamo in via Zamboni 38. Il corteo partirà alle 21. Il tempo di bloccare è ora". questa la frase che recita la locandina del Collettivo universitario autonomo che ha fatto il giro dei social e alla quale stanno rispondendo studenti e lavoratori confluendo nella zona universitaria.