Manifestazione Pro Pal vietata oggi a Bologna, l’appello dell’assessora: “No al corteo”. Ecco le sigle che hanno già aderito

Bologna, 7 ottobre 2025 – Dopo il no di Questura, sindaco e più parti politiche è sceso in campo anche il Viminale (“Inneggiare al 7 ottobre è apologia di terrorismo”) con le parole del ministro Matteo Piantedosi che si è espresso così sulla manifestazione ”Viva il 7 ottobre, viva la resistenza”. Manifestazione che nonostante sia stata vietata anche con un provvedimento ad hoc vedrà questa sera alle 19,30 il ritrovo in piazza Nettuno de ‘I Giovani Palestinesi’.

Un’iniziativa lanciata dai nuclei della contestazione più violenta venerdì scorso durante il corteo per lo sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla e subito ‘bocciata’ da più parti: dal sindaco Lepore all’europarlamentare di FdI Cavedagna. Un’iniziativa, come detto, ‘vietata’ con tanto di diffida arrivata ieri sera del questore. Questo significa che chi scenderà in piazza commetterà una violazione, o meglio. Il provvedimento non potrà evitare per chi ha deciso di ritrovarsi per una simile ricorrenza in strada di farlo, ma non di manifestare. E proprio per il timore che chi deciderà di unirsi a tale manifestazione lo faccia con le stesso animo dei più facinorosi che nei giorni scorsi hanno messo a ferro e fuoco la zona della stazione, che la Questura ha previsto un consistente impiego di forze in campo, si parla almeno di 160 operatori.