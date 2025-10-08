Bologna, manifestazione per la Flotilla. Mille persone al corteo partito da piazza Maggiore. Diretta

Bologna, 8 ottobre 2025 - I manifestanti pro Palestina sono tornati: circa un migliaio di persone al corteo partito da piazza Maggiore e diretto verso Strada Maggiore.
L’iniziativa segue quella non autorizzata di ieri dei Giovani palestinesi, finita con gli scontri tra manganellate e idranti, oggi si sono ritrovati gli attivisti pro Gaza (Usb e diversi collettivi).
A terra sul Crescentone gli striscioni con la scritta 'Dalle scuole alle università, blocchiamo tutto'. Il ritorno in piazza per protestare in particolare contro il nuovo attacco alla Flotilla di questa mattina.
Le notizie in tempo reale
Le persone in mobilitazione crescono a vista d’occhio: via Rizzoli è un fiume di manifestanti, occupata in lungo e in largo, mentre la testa del corteo imbocca Strada Maggiore.
Il corteo, sotto l’occhio vigile degli agenti della Digos e preceduto dal Reparto Mobile, si sta muovendo verso Strada Maggiore. I manifestanti sono ora un migliaio. Il gruppo sta lentamente svoltando in via Rizzoli e si dirige verso le Due Torri
L'avvocata Marina Prosperi ha parlato ai manifestanti: 'E' in carcere a soli 22 anni", grida, riguardo l'attivista arrestata ieri sera al corteo per celebrare il 7 ottobre che era stato vietato da questore e Piantedosi. "C'è un'altra ragazza che in questo momento è in ospedale e sta soffrendo molto. È la stessa repressione che l'altra sera non ha provocato un arresto, ma ha provocato lesioni. Ci siamo uniti, noi avvocati di tutta Italia, contro questo, contro il genocidio. A Bologna è stata impedita la manifestazione, la stessa che invece è stata fatta a Torino e a Cagliari".
Gli avvocati terranno una conferenza stampa per precisare cosa prevede la legge in queste situazioni.
Parlano anche di "cariche" della polizia "a caso, come ieri sera in via Rizzoli. Ma non ci fermeremo. Blocchiamo tutto, le autostrade, i porti, soprattutto ogni giorno i tentativi di normalizzare la collaborazione con Israele. Finirà l'entità razzista, sionista e coloniale". Intonano i cori che si sono ripetuti continuamente in questi giorni: "Bologna lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare". I manifestanti si preparano a partire in corteo, diretti verso Strada Maggiore.
Riguardo la manifestazione per 'celebrare' il 7 ottobre di ieri, che ha visto scontri, manganellate, feriti, gli attivisti oggi in piazza parlano di "gestione vergognosa" riguardo l'ordine pubblico.
Presenti alla mobilitazione, indetta USB e che manifesta contro gli attacchi alla Freedom Flotilla, esponenti di diversi collettivi, come Plat, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rete dei Comunisti. Durante il percorso, dovrebbe aggiungersi il gruppo della Cgil.
Queste le motivazioni: "Di fronte all'attacco e al sequestro di questa mattina da parte di Israele delle imbarcazioni dirette verso Gaza e davanti alla violenta repressione che ha colpito nella serata del 7 ottobre, a Bologna - scrivono da Usb -, il movimento di solidarietà per la Palestina, rilanciamo con forza la mobilitazione di stasera". Il presidio è iniziato attorno alle 18 in piazza Maggiore. "Continua senza tregua l'assedio di Israele nei confronti della popolazione palestinese e l'attacco alla Freedom Flotilla conferma ancora una volta la natura criminale di Israele. La violenta repressione di ieri sera a Bologna ordinata dal governo e il continuo tentativo di screditare e attaccare lo straordinario movimento di mobilitazione contro il genocidio palestinese che si è sviluppato nell'ultimo mese, dimostrano la piena complicità del governo Meloni con lo Stato sionista di Israele e confermano la necessità di continuare la mobilitazione permanente contro il genocidio e pretendere la fine delle guerre, dell'oppressione, dello sfruttamento e dell'economia di guerra in cui ci stanno trascinando".
E proseguono scrivendo che le tante manifestazioni dei giorni passati "hanno fatto vedere che esiste un popolo che non è più disposto a chinare la testa e che oggi diventa protagonista, si fa 'equipaggio di terra' per rimettere al centro le vere priorità sociali e politiche di questo Paese, contro il genocidio, contro le guerre" si legge nella nota e invitano alla mobilitazione permanente.