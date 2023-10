Manifestazione pro Palestina a Bologna: in cinquecento in piazza

Bologna, 11 ottobre 2023 – Cinquecento persone circa si sono riunite nel tardo pomeriggio in piazza XX Settembre per manifestare a favore del popolo palestinese e chiedere la pace in Medio Oriente.

"No al colonialismo, con la resistenza", recitava uno degli striscioni che hanno accompagnato l’evento insieme alle tantissime bandiere con i colori palestinesi. "Ciò che ha fatto Hamas – ha detto uno dei partecipanti alla manifestazione – è terribile e non giustificabile. Ma bisogna capire che Hamas non è la Palestina. Sono qui per portare il mio sostegno a un popolo che è occupato da settant’anni. Gaza è una prigione a cielo aperto, i civili hanno l’acqua razionata, manca l’elettricità. È un terreno fertile per questo tipo di reazioni, seppur totalmente sbagliate e di inaudita ferocia".

Tante le organizzazioni che hanno aderito alla manifestazione, tra cui Arci, Osservatorio per la pace di Bologna, Usb, Donne in nero Bologna, Giovani palestinesi d’Italia e alcuni collettivi universitari. Oltre alle bandiere palestinesi, in piazza XX Settembre hanno sventolato anche quelle rosse di diversi movimenti e partiti di estrema sinistra e quelle con i colori della pace. "Io sono palestinese – dice un manifestante trattenendo a stento l’emozione – anche se ormai vivo qui da nove anni con la mia famiglia. Ho sentito il bisogno di aderire a questa mobilitazione per stare vicino al mio popolo, anche se da lontano. È tutto ciò che posso fare, tornare in Palestina non è possibile perché significherebbe morire. Per me è stato un richiamo, voglio far conoscere il mio Paese, camminare con questa bandiera per strada".

Alla manifestazione hanno preso parte anche studenti di diverse nazionalità, tra cui giovani palestinesi, che hanno portato avanti la mobilitazione al grido di "Palestina libera, Israele fuori". "Sono qui oggi – dice una giovane studentessa – per mostrare la mia vicinanza a questo popolo. Sono stata in Palestina per volontariato ormai 4 anni fa e ho visto con i miei occhi la situazione. I bombardamenti di Hamas devono essere condannati, perché uccidere migliaia di civili innocenti non è mai la soluzione. Le grandi potenze e la stessa Italia devono chiedersi cosa possono fare per arrivare a una pace".

Interviene – intervistato dal Tg1 – anche Patrick Zaki (che aveva definito il premier israeliano Netanyahu ”serial killer“): “La situazione che stiamo vivendo è conseguenza delle politiche dell’attuale governo israeliano. Io sono contrario a ogni violenza contro civili innocenti. Dovremmo essere concentrati sui civili di entrambe le parti, compresi i palestinesi uccisi per anni". Zaki è poi tornato sulla propria vicenda, ricordando: “Due anni in prigione non sono stati facili. La libertà è stata una grande conquista ed è merito anche dell'impegno dell'Italia”.

E domani alle 20 ci sarà anche l’evento "1000 candele per non dimenticare" indetto dalla comunità ebraica per ricordare le vittime del terrorismo di Hamas.

