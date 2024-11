Manifestazione pro Palestina oggi a Bologna: partito il corteo, presente anche Zaki

Bologna, 16 novembre 2024 - Sono più di un centinaio le persone presenti in piazza dell’Unità, in Bolognina, per partecipare alla manifestazione a sostegno della Palestina organizzata dal movimento dei Giovani palestinesi.

Alle ore 16, tantissime le bandiere con i colori della Palestina che sventolano in piazza dell’Unità, quest’ultima controllata a vista dalle forze dell’ordine con camionette di polizia e carabinieri, agenti della Digos e della polizia locale. Poco dopo è partito il corteo.

Bandiere e striscioni alla manifestazione in piazza dell'Unità: 'Palestina libera' (foto Schicchi)

“Siamo in piazza perché a Gaza continua ad andare avanti un genocidio i cui morti si sommano di giorno in giorno. Siamo al fianco della resistenza palestinese, non esiste l’ambiguità, dobbiamo essere a fianco dei palestinesi che stanno resistendo”, dicono i rappresentanti dei Giovani palestinesi. Presente alla manifestazione anche Patrick Zaki.