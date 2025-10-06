Bologna, la manifestazione ProPal ‘Viva il 7 ottobre’ verrà vietata

Bologna, 6 ottobre 2025 – Verrà vietata la manifestazione ProPal organizzata dai Giovani palestinesi, in programma per domani 7 ottobre in piazza Nettuno alle 19.30, giorno dell’anniversario della strage in cui Hamas nel 2023 ha massacrato 1.200 israeliani e che ha dato avvio alla rappresaglia del governo di Netanyahu e all’odierno massacro a Gaza.

Lo dichiara il prefetto, Enrico Ricci, oggi a margine della commemorazione dell'uccisione di Primo Zecchi da parte della banda della Uno bianca. L'iniziativa "verrà assolutamente vietata, quindi è incorso la notifica del provvedimento per vietare la manifestazione", afferma Ricci.

Con lo slogan "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese” la piazza è considerata violenta, visti anche le guerriglie della scorsa settimana, per questo è arrivato lo stop del Ministero. Inoltre, la manifestazione non è stata preannunciata in Questura, come quasi sempre accade nell’ambito di manifestazioni antagoniste. Il timore e la preoccupazione sono legati alla possibilità che si creino nuovi scontri alimentati da un odio diffuso.

Le prese di posizione contro la manifestazione

Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ieri ha condannato l’appuntamento: “Scendere in piazza inneggiando agli atti terroristici del 7 ottobre è vergognoso e va condannato e respinto in modo fermo. L’antisemitismo non è la soluzione”.

Così come Fratelli d’Italia, con le parole dell’eurodeputato Stefano Cavedagna: “È atroce, una follia senza senso e molto pericoloso. Questa manifestazione va assolutamente bloccata e gli organizzatori individuati e fermati”. E oggi, in una nota prima dell’annuncio del prefetto, la capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Emilia-Romagna, Marta Evangelisti: “Chiediamo con forza che il sindaco Lepore prenda immediatamente una posizione netta: non bastano le condanne di facciata, faccia tutto il possibile per vietare questa iniziativa vergognosa che celebra la violenza. Ci aspettiamo una presa di posizione anche dalla Regione Emilia-Romagna che non può restare in silenzio. Gli organizzatori vanno identificati e fermati: Bologna non può diventare il palcoscenico della propaganda dell'odio e della violenza”.

"È inaccettabile – osservano l'eurodeputata della Lega, Anna Cisint e Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega Bologna –: non possiamo tollerare che si festeggi il massacro di innocenti, tra l'altro fatto su base etnica, avvenuto quel giorno. Ricordiamo che quei terroristi giocavano a palla con le teste dei bambini. Non ci sono scuse”.

Scontri in stazione e in autostrada: cos’è successo la scorsa settimana

La Digos sta ancora acquisendo i video degli scontri dei giorni passati. Tutto è iniziato con i disordini di mercoledì sera poi sfociati con due tentativi di assalto alla stazione giovedì. Una serata molto violenta (con 25 feriti, tra cui una ragazza colpita da un lacrimogeno e operata a un occhio), proprio alla vigilia della mega manifestazione pacifica ProPal e in sostegno della Global Sumud Flotilla il 3 ottobre, il giorno dello sciopero generale, indetto dalla Cgili e dai sindacati di base. Ci sono poi stati degli scontri con le forze dell’ordine anche in autostrada e tangenziale a margine del grande corteo.