Manifestazione per le vittime dei massacri: “Verità e conoscenza per battere l’odio”

Bologna, 12 novembre 2023 – Una manifestazione per "ricordare le vittime civili innocenti dei massacri perpetrati senza motivo negli scenari di guerra". Questa l’iniziativa promossa da Italia Viva che ha radunato quasi un centinaio di persone in piazzetta Marco Biagi. Al presidio, intitolato ‘Dalla parte delle vittime’, sono stati ricordati i massacri di Marzabotto, Srebrenica in Bosnia, Bucha e Irpin in Ucraina, Be’eri e Kfar Aza in Israele.

A dare il via al comizio è stato il coordinatore regionale di Italia Viva, Stefano Mazzetti: "La guerra è nella storia del mondo e purtroppo ci sarà ancora. Però pensavo che fossimo arrivati al punto in cui ammazzare bambini fosse una cosa che non farebbero nemmeno le bestie. Stasera volevamo fare un omaggio proprio a chi, in queste stragi, ha perso delle vittime innocenti come appunto i bambini".

Il presidente della comunità ebraica, Daniele De Paz, ha invece focalizzato l’attenzione più che sul concetto di pace, su quello della verità. Affermando che "il raggiungimento ideologico della pace può essere raggiunto attraverso la verità. E va bene farlo attraverso manifestazioni e confronti, ma soprattutto dovremmo farlo attraverso la conoscenza. Quindi – continua De Paz -, il mio appello è che sempre di più sia presente l’elemento conoscenza attraverso incontri con giovani e cittadinanza per narrare quali sono le ragioni di un conflitto".

In piazza era presente anche l’ex sindaco e ora presidente dell’Istituto Parri Virginio Merola, il quale ha sottolineato l’importanza di "ripartire dall’attenzione per le vittime non come semplice atto di pacifismo, ma come appello che dobbiamo essere in grado di trasmettere alle persone. Ricordandoci che non dobbiamo cedere all’idea del con chi schierarci o peggio nel finire dalla parte del rancore e dell’odio".

L’ex sindaco ha poi condannato Hamas specificando che l’organizzazione "usa il popolo palestinese come scudo per le proprie azioni militari". Poi, riferendosi al conflitto tra Ucraina e Russia ha affermato che "allo stesso modo Putin sta usando il popolo russo come scudo per l’invasione in Ucraina".