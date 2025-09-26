Manifestazioni Gaza, due presidi oggi a Bologna: Forza Nuova in piazza della Pace, la risposta degli antifascisti da Porta Lame

Bologna, 26 settembre 2025 – Continuano le mobilitazioni a Bologna per sostenere la Flotilla e il popolo palestinese e, oggi, si prospetta una giornata ad alta tensione con due iniziative contrapposte, che coinvolgono un partito di estrema destra e dall’altra parte le anime antifasciste, tra i viali e la zona stadio.

Alle 19.30, infatti, Forza Nuova si trova in presidio in piazza della Pace, a cui parteciperà anche il segretario nazionale Roberto Fiore. Un “presidio antisionista”, che ha scatenato la risposta della galassia antifascista, con una contromanifestazione indetta da Potere al Popolo e Cambiare Rotta: alle 18, l’appuntamento dal titolo ‘Antifascismo è antisionismo. Fuori Fiore e fascisti da Bologna’ è a Porta Lame. “L’equipaggio di terra non si fa strumentalizzare – annunciano gli attivisti -. Saremo ancora una volta in piazza come equipaggio di terra (della Flotilla, ndr) per rifiutare il tentativo dei fascisti di sporcare la parola antisionismo: siamo pronti a bloccare tutto”.

Le reazioni della politica

Contro il presidio di Forza Nuova, anche il deputato dem Andrea De Maria: “Evidentemente la tragedia di Gaza diventa l' occasione per l' estrema destra per segnare una presenza a Bologna, città Medaglia d' Oro della Resistenza – tuona -. Credo che per tutti i democratici e gli antifascisti questo debba essere un campanello d' allarme. Contrastare le politiche criminali del governo Netanyhau e sostenere il diritto dei palestinesi a vivere in un proprio Stato non deve significare mai combattere il popolo di Israele o dimenticare la tragedia della Shoà”.

E dalle Due Torri, che sono la “città di pace, può e deve venire un messaggio di dialogo e di impegno perché si riapra, fra palestinesi e israeliani, una prospettiva di negoziato, che scofigga la spirale drammatica della guerra e del terrorismo”, conclude De Maria.

Mobilitazione permanente

Intanto, in piazza del Nettuno ieri sera è iniziata una mobilitazione permanente nel solco di ‘100 piazze per Gaza’: alcune tende, in particolare di Potere al Popolo, sono rimaste intorno agli alberelli in vaso durante la notte. Un’iniziativa che si pone “contro il genocidio” e a sostegno della missione umanitaria che, via mare, sta raggiungendo le coste della Striscia di Gaza.