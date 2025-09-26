Manifestazioni Gaza, due presidi oggi a Bologna: Forza Nuova in piazza della Pace, la risposta degli antifascisti da Porta Lame

Marche, l’ultimo confronto

26 set 2025
26 set 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
Alle 19.30, il partito di estrema destra sarà in piazza della Pace con il segretario nazionale Roberto Fiore. E dalle 18, Potere al Popolo e Cambiare Rotta si mobilitano contro l’iniziativa: “Fuori i fascisti da Bologna”

Roberto Fiore (Forza Nuova) oggi a Bologna e il serpentone dello sciopero generale di lunedì

Bologna, 26 settembre 2025 – Continuano le mobilitazioni a Bologna per sostenere la Flotilla e il popolo palestinese e, oggi, si prospetta una giornata ad alta tensione con due iniziative contrapposte, che coinvolgono un partito di estrema destra e dall’altra parte le anime antifasciste, tra i viali e la zona stadio. 

Alle 19.30, infatti, Forza Nuova si trova in presidio in piazza della Pace, a cui parteciperà anche il segretario nazionale Roberto Fiore. Un “presidio antisionista”, che ha scatenato la risposta della galassia antifascista, con una contromanifestazione indetta da Potere al PopoloCambiare Rotta: alle 18, l’appuntamento dal titolo Antifascismo è antisionismo. Fuori Fiore e fascisti da Bologna’ è a Porta Lame. “L’equipaggio di terra non si fa strumentalizzare – annunciano gli attivisti -. Saremo ancora una volta in piazza come equipaggio di terra (della Flotilla, ndr) per rifiutare il tentativo dei fascisti di sporcare la parola antisionismo: siamo pronti a bloccare tutto”.

Le reazioni della politica 

Contro il presidio di Forza Nuova, anche il deputato dem Andrea De Maria: “Evidentemente la tragedia di Gaza diventa l' occasione per l' estrema destra per segnare una presenza a Bologna, città Medaglia d' Oro della Resistenza – tuona -. Credo che per tutti i democratici e gli antifascisti questo debba essere un campanello d' allarme. Contrastare le politiche criminali del governo Netanyhau e sostenere il diritto dei palestinesi a vivere in un proprio Stato non deve significare mai combattere il popolo di Israele o dimenticare la tragedia della Shoà”.  

E dalle Due Torri, che sono la “città di pace, può e deve venire un messaggio di dialogo e di impegno perché si riapra, fra palestinesi e israeliani, una prospettiva di negoziato, che scofigga la spirale drammatica della guerra e del terrorismo”, conclude De Maria.

Mobilitazione permanente

Intanto, in piazza del Nettuno ieri sera è iniziata una mobilitazione permanente nel solco di ‘100 piazze per Gaza’: alcune tende, in particolare di Potere al Popolo, sono rimaste intorno agli alberelli in vaso durante la notte. Un’iniziativa che si pone “contro il genocidio” e a sostegno della missione umanitaria che, via mare, sta raggiungendo le coste della Striscia di Gaza

Bologna, 100 piazze per Gaza: tende in piazza (FotoSchicchi)
Bologna, 100 piazze per Gaza: tende in piazza (FotoSchicchi)
