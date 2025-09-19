Due manifestazioni pro Gaza a Bologna: in 5mila con la Cgil, ma l’estrema sinistra attacca

Bologna, 19 settembre 2025 – Bologna si divide per Gaza e la sinistra si spacca sul fronte della Palestina, con le piazze, però, in entrambi i casi, gremite di persone e piene di bandiere che sventolano alti i colori della resistenza palestinese. Se nei giorni scorsi, infatti, ci hanno pensato Usb e i collettivi a riversare migliaia di persone sulle strade, oggi è toccato alla Cgil, radunando da via Ugo Bassi fino a piazza Lucio Dalla circa cinquemila persone. Anche se il fine comune è quello di dire “stop al genocidio”, chiedendo anche le interruzioni dei “rapporti tra il governo e Israele”, gli animi tra le due ’fazioni’ sono agitati.

La galassia dei collettivi, sindacati e partiti non risparmia critiche alla mobilitazione organizzata dalla Cgil, a cui ha aderito anche il Partito Democratico, con il sindaco Matteo Lepore con al collo la fascia tricolore, sul palco di fianco ai segretari Michele De Palma e Michele Bulgarelli, e la segretaria nazionale dem Elly Schlein, tra le file del corteo. Per Giovani Palestinesi, infatti, sostenuto da Potere al Popolo, Usb e le anime dei collettivi universitari, Cgil è “opportunista”, mentre Comune, Regione e Unibo “devono smettere di collaborare con le aziende israeliane”. Tocca al primo cittadino provare a stemperare gli animi: “Le manifestazioni devono essere per Gaza, per i palestinesi, per i bambini, per le famiglie che stanno soffrendo per i 70.000 morti – dice –. L’importante è che queste manifestazioni siano per la popolazione palestinese e non per altro, per regolare i conti qui nel territorio italiano”.

Da sinistra: Elly Schlein, Michele Bulgarelli, Matteo Lepore, Michele De Palma

Intanto la Cgil in sciopero per quattro ore sfila per la città con cinquemila partecipanti: “Abbiamo scioperato contro il genocidio nelle fabbriche metalmeccaniche (adesioni al 90% in diverse fabbriche del territorio, ndr), così come in tutte le aziende di tutto il mondo del lavoro, perché abbiamo un messaggio molto chiaro: il governo italiano, l’Unione Europea e gli Stati Uniti non stanno facendo quanto è nelle loro responsabilità per fermare il massacro della popolazione di Gaza”, grida il segretario nazionale De Palma, che è stato identificato, in stazione, come lui racconta, dalla polizia perché indossava “una maglietta con la scritta ‘Ora e sempre Resistenza”, dedicata alla Palestina. “Le piazze chiedono ai governi e alle istituzioni internazionali di adoperarsi immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida Onu – commenta il segretario Michele Bulgarelli –. Il mondo del lavoro ha la responsabilità di non essere indifferente”.

Un flash-mob alla Camera del lavoro, con fumogeni e il coro “Palestina libera” fa sapere che lo sciopero “è riuscito”, lasciando affisso lo striscione ’Saremo il vostro equipaggio di terra’, in solidarietà alla Flotilla. Presente Elly Schlein: “È importantissimo esserci e ringraziamo il sindacato per l’iniziativa e gli scioperi che hanno avuto un’alta adesione, per questi presidi fatti ovunque. Il Pd è al loro fianco per continuare a insistere per il riconoscimento dello stato di Palestina e per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania. Per le sanzioni, per interrompere gli accordi di collaborazione tra Ue e Israele, tra l’Italia e Israele sulla collaborazione militare”. E “continuiamo a insistere – aggiunge – davanti ad un governo che continua ad usare solo parole di circostanza mentre nei fatti frena una risposta europea come quella sulle sanzioni. Abbiamo interrotto i lavori del parlamento e siamo pronti ad andare avanti a bloccare i lavori di aula finché Meloni non verrà a rispondere di quello che il governo italiano sta facendo a Bruxelles sulle sanzioni e a New York sul riconoscimento dello stato di Palestina”.