Manifestazioni pro Pal oggi a Bologna, il corteo di Potere al Popolo: “Piazza di fascisti, silenzio assordante del sindaco”. La diretta

Bologna, 26 settembre 2025 – A Bologna è un altro pomeriggio ad alta tensione per un’altra mobilitazione per sostenere la popolazione palestinese. Due le iniziative contrapposte, che coinvolgono un partito di estrema destra, Forza Nuova (alle 19.30 in presidio in piazza della Pace), e dall’altra parte le anime antifasciste (una contromanifestazione indetta da Potere al Popolo e Cambiare Rotta), tra i viali e la zona stadio.
“Come Potere al popolo siamo qui oggi per contestare la manifestazione dei neofascisti di Fiore, una provocazione diretta da parte del Governo Meloni che usa questi gruppi che muove in giro per l’Italia contro il movimento per la Palestina”. Lo ha detto Paolo Rizzi di Potere al Popolo, in presidio assieme agli studenti di Cambiare Rotta a Porta Lame. Una cinquantina gli attivisti, tra loro anche Federico Serra, già candidato alle scorse regionali.
"Non si può accettare, in questa città medaglia d’oro per la resistenza, il silenzio assordante del sindaco per questa piazza ai fascisti”, ha detto Federico Serra. “L’unico straniero in questa città sono i fascisti, sono loro da mandare via”, ha aggiunto. Con Potere al Popolo e Cambiare Rotta c’è anche una rappresentanza di Usb. Ora il corteo è partito e si sta dirigendo verso via Zanardi.
“Fascismo, sionismo nessuna differenza, ora e sempre resistenza”. Gridando così i manifestanti, un centinaio, hanno annunciato che partiranno in corteo da porta Lame. La manifestazione è stata chiamata per contestare il presidio di Forza Nuova, con la presenza di Roberto Fiore, in piazza della Pace.
"Questi non possono usare la parola antisionismo, sono gli eredi dell’antisemitismo", ha detto ancora Rizzi.
