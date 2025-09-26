Manifestazioni pro Pal oggi a Bologna, il corteo di Potere al Popolo: “Piazza di fascisti, silenzio assordante del sindaco”. La diretta

17:25

Federico Serra: "Silenzio assordante del sindaco"

"Non si può accettare, in questa città medaglia d’oro per la resistenza, il silenzio assordante del sindaco per questa piazza ai fascisti”, ha detto Federico Serra. “L’unico straniero in questa città sono i fascisti, sono loro da mandare via”, ha aggiunto. Con Potere al Popolo e Cambiare Rotta c’è anche una rappresentanza di Usb. Ora il corteo è partito e si sta dirigendo verso via Zanardi.