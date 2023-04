Manifesti antifascisti strappati a Persiceto

Un centinaio di manifesti tricolore inneggianti alla Liberazione sono stati strappati l’atra sera a San Giovanni in Persiceto. Lo denuncia la locale sezione dell’Anpi per voce del presidente Valerio Di Giampietro. "E’ da 3 - 4 anni – spiega il presidente – che in occasione della festa di Liberazione del 25 aprile subiamo l’attacco di ignoti. Che, in maniera premeditata, durante la notte, passano lungo le vie a strappare i manifesti, distruggendoli. Escludiamo che si tratti di atti vandalici e casuali perché avvengono ormai con troppa regolarità. E soprattutto i vandali non agiscono in quelle zone della cittadina dove è nota la presenza di telecamere di videosorveglianza che potrebbero riprendere gli autori dei vandalismi". In particolare Di Giampietro si riferisce alla piazza del Popolo, al centro storico, alla stazione ferroviaria. E proprio il piazzale della stazione ferroviaria oggi sarà intitolato alle ‘Donne della Resistenza’ nell’ambito delle celebrazioni organizzate dal Comune. Invece i manifesti attaccati nei tronchi lungo il viale di circonvallazione vengono puntualmente strappati.

"Ma quello che fa specie – continua il presidente – è che non è mai stato identificato nessuno. Insomma questi gesti passano impuniti da anni". Il vice presidente dell’Anpi di Persiceto, Sergio Vanelli, ha scorto dalla finestra del palazzo dove abita, in viale della circonvallazione. un giovane mentre strappava un manifesto. "Guardavo fuori dalla finestra – racconta Vanelli - ed ho visto un giovane intento a strappare il nostro manifesto. Ho urlato contro al ragazzo incappucciato. Di risposta è scappato dileguandosi, senza prima prendere il cellulare per telefonare. Evidentemente aveva dato l’allarme agli altri suoi compari sparsi nei paraggi, che sono fuggiti". "La cosa – aggiunge Di Giampietro – ci lascia sgomenti e preoccupati".

Pier Luigi Trombetta