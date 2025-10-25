Manifesti contro Faldini. Tappezzato l’istituto Rizzoli. Il prof: "Clima avvelenato"

"Ho letto quei volantini con dispiacere. C’è una disparità di visione che mi fa soffrire. Non sono preoccupato per i manifesti, ma per il clima generale, che è un clima avvelenato". A parlare è Cesare Faldini, direttore della Prima clinica ortopedica del Rizzoli e professore Unibo, dopo che nella notte tra giovedì e ieri l’Istituto ortopedico Rizzoli è stato tappezzato da volantini con messaggi contro di lui per la lettera che il docente, assieme a una cinquantina di colleghi, aveva inviato al rettore Giovanni Molari per chiedere di non interrompere i rapporti con le università e le ricerche di Israele. "Siamo un gruppo di studenti di medicina e ci troviamo a scrivere questa lettera spinti dall’imbarazzo e dall’indignazione".

I firmatari (della lettera a Molari), proseguono nei volantini, "sostengono che il boicottaggio non sia uno strumento utile al dialogo e che l’ateneo rischia di perdere la propria identità e che la ricerca non ha nazionalità né appartenenza politica. Tali falsità – si legge nei volantini – dopo due anni di genocidio e 70 anni di occupazione non sono più sostenibili. Israele è un Paese moralmente e umanamente perso, occorre esercitare la massima pressione con sanzioni a tutti i livelli per costringerli a terminare le atrocità e a cessare l’opera di colonizzazione delle terre palestinesi". I volantini sono stati subito rimossi e data la provenienza anonima è stato informato il posto di polizia dell’ospedale, che si è fatto carico di procedere. Un episodio che "mi ha lasciato molto dispiaciuto – spiega Faldini –, evidentemente la nostra lettera (contro il boicottaggio culturale contro Israele) non è stata letta in modo approfondito, gli studenti hanno mescolato i piani, quello del sapere e quello politico. Credo che bloccare i rapporti con le Università israeliane sia una rimessa, una perdita, perché significa rinunciare anche a scambi di studenti e scambi culturali. E invece, quale miglior modo per riappacificare due popoli se non questo? Se non quello di sedersi a parlare di scienza attorno a uno stesso tavolo? È l’unico modo forse per arrivare alla pace. Questo dialogo io lo sogno. E, sia chiaro, io non sono anti-sionista. Credo che Israele abbia diritto di esistere e auspico che un giorno ci sia una terra palestinese con un suo equilibrio, non in mano ad Hamas". E ancora: "Traslare in ambito culturale-sociale un tema politico alimenta l’odio, l’antisemitismo, la distanza. Per essere chiari, io non credo che la delibera Unibo sia razzista, ma, se letta in modo superficiale, può andare ad alimentare quel clima avvelenato. Le ultime ricorrenze ebraiche le abbiamo fatte con la camionetta delle forze dell’ordine davanti al tempio, per la sicurezza. La tolleranza è a rischio"

I manifesti contro Faldini "sono preoccupanti – le parole di Ernesto Carbone del Csm (Consiglio superiore della magistratura) –. Faldini da uomo di scienza (e non da politico) ha espresso una giusta opinione sui rapporti con le università israeliane. Il ruolo dell’accademia, della ricerca, è quello di unire. Non di dividere. Piena solidarietà per questo gesto che tende solo a polarizzare il conflitto fra chi ha idee diverse".

E il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, esprime "piena vicinanza al professor Cesare Faldini, medico e professionista trasversalmente stimato nel mondo accademico, vittima di un inaccettabile atto intimidatorio per aver espresso, con equilibrio e senso di responsabilità, la propria opinione sui rapporti tra le universita’ italiane e quelle israeliane". E Bignami definisce "preoccupante" il fatto che "nel mondo accademico si tenti di zittire chi, da uomo di scienza e non da politico, difende il valore del dialogo e della cooperazione nella ricerca. Il clima di intolleranza che si sta diffondendo in alcune sedi universitarie è inaccettabile e contrario ai principi fondamentali della libertà di pensiero e della democrazia. Le università devono essere luoghi di confronto e di libertà, non di intimidazione e conformismo ideologico". Solidarietà a Faldini anche da Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.