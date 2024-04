Manifesti incendiati, la Digos al lavoro: caccia agli autori dello sfregio a Meloni

Bologna, 27 aprile 2024 – Felpa bordeaux con cappuccio alzato, bandana sul viso e kefiah d’ordinanza. È la descrizione del ragazzo che la mattina del 25 aprile si è staccato dal corteo antagonista e, rapido come uno scoiattolo, si è arrampicato su un palo della luce da cui sventolava il manifesto elettorale delle europee della premier Giorgia Meloni.

Il manifesto della Meloni incendiato

Anche lui, come già visto fare, negli ultimi due anni nel corso di più e più manifestazioni, ha dato fuoco all’immagine, utilizzando allo scopo, questa volta, un fumogeno. L’atto, che configura il reato di vilipendio all’alta carica dello Stato, è avvenuto mentre la manifestazione, che contava circa tremila persone, stava attraversando via Stalingrado. Quattro i manifesti bruciati.

Adesso la palla passa dunque alla Digos, che l’altra mattina ha seguito tutta la manifestazione, che ha visto sfilare da piazza dell’Unità fino al Pratello attivisti di Cua, Cambiare Rotta, Luna, Làbas, Osa, Giovani palestinesi, Giovani comunisti e anche anarchici.

I poliziotti della Divisione investigazioni generali adesso stanno visionando tutte le riprese effettuate nel corso del servizio di ordine pubblico e acquisendo anche immagini e video postati dagli stessi antagonisti sulle proprie pagine social. Profili dove sono state postate tutte le azioni ‘sanzionatorie’ messe in atto dai collettivi durante il corteo.

Come l’imbrattamento della sede della Carisbo in via Stalingrado, quelli del Despar e della P-Tower di via Donato Creti, del Carrefour di via Sant’Isaia e del distributore Eni di viale Masini, oltre alle varie scritte lasciate lungo il percorso. Dal sostegno alla causa del popolo palestinese a quello a Ilaria Salis, detenuta in carcere in Ungheria.

La polizia dovrà acquisire, allo scopo, anche le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza pubblici presenti lungo il percorso, che possono aver ripreso i protagonisti dei soliti vandalismi prima che si coprissero il volto per entrare in azione.

Al di là della manifestazione antagonista, che si è conclusa con i partecipanti che si sono confusi tra le migliaia di persone accorse per la festa al Pratello, la giornata del 25 aprile non ha fatto registrare ulteriori problemi sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico. Nessuna chiamata, relativa a risse, furti o quant’altro nella zona della festa è arrivata nella giornata di giovedì ai centralini del 113.

Resta invece la polemica politica, per le azioni dei soliti noti tese a sporcare "una festa di tutti", come ha detto l’altro giorno il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. Che ha subito espresso solidarietà alla premier, così come il viceministro Galeazzo Bignami. "Un clima di crescente intolleranza e violenza che preoccupa", le parole del capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. Gli esponenti del partito della presidente del Consiglio hanno chiesto una condanna unanime a simili gesti. Al momento, un appello caduto nel vuoto.