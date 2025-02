Manifesti per la Liberazione, una celebrazione lunga 80 anni

Un manifesto al mese per ogni mese del 2025. Ogni manifesto racconta un articolo della Costituzione italiana nata dalla Resistenza. Questa l’idea al Comune di Pianoro per festeggiare l’80esimo anniversario dalla Liberazione. L’iniziativa è partita con l’articolo 11: "L’Italia ripudia la guerra". L’illustratore è Gabriele Peddes, cittadino pianorese i cui disegni accompagneranno Pianoro nelle attività di celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione avvenuta il 25 aprile 1945.

"L’80° anniversario della Liberazione è molto importante per il nostro Paese, per questo abbiamo deciso di muoverci per tempo e abbiamo realizzato una serie di iniziative che ci accompagneranno tutto l’anno per raccontare cosa è la nostra Costituzione: abbiamo realizzato anche un logo specifico per 80° della Liberazione, un logo che tiene insieme il pozzo simbolo di Pianoro, il tricolore le nostre colline e tutte le persone che hanno combattuto per la Liberazione", spiega il sindaco civico Luca Vecchiettini in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

Il Comune ha dato il via alle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione anche con la distribuzione di opuscoli illustrati dedicati ai valori della cura di se stessi e degli altri della Pace. I primi a riceverli sono stati i bambini di alcune classi delle scuole primarie Diana Sabbi di Pianoro Nuovo e Salvo d’Acquisto di Pianoro Vecchio.